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攜手跨域拚觀光 嘉義、澎湖、金門組成「兄弟會」

2018-06-20 23:44聯合報 記者王慧瑛／嘉義市報導

嘉義市旅館商業同業公會昨天與澎湖縣、金門縣旅館公會締結「兄弟會」，兩岸三地連成一...
嘉義市旅館商業同業公會昨天與澎湖縣、金門縣旅館公會締結「兄弟會」，兩岸三地連成一線，攜手跨域拚觀光。 記者王慧瑛／攝影
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作為阿里山門戶的嘉義市，是陸團來台旅遊急凍的「重災區」，為了找新活路，嘉義市旅館商業同業公會昨天與澎湖縣、金門縣旅館公會締結「兄弟會」，兩岸三地連成一線，攜手跨域拚觀光。

澎湖縣旅館商業同業公會理事長鄭雋孜、金門縣館商業公會理事長蕭淑珍等人昨天來嘉義，在嘉義市旅館商業同業公會會員見證下，締約互結為「兄弟會」。嘉義市長涂醒哲送上「歡喜同心」聚寶盆，肯定跨縣市攜手拚觀光的願景。

「政府很用力，民間更用力！」嘉義市旅館商業公會理事長李素珍說，陸客來台人數減少，觀光產業受到衝擊，透過跨縣市結盟，期待發展出更具深度的自由行行程，目前水上機場每天有一班飛機往金門，但這條航線還有成長空間，期許透過異地合作，拓展旅遊版圖，創造多贏。

嘉義市觀光新聞處科長黃淑雲表示，嘉市今年新增寬悅花園酒店、水弄汽車旅館2家旅店，整體成長到77家。

去年來嘉義市的中外自由行旅客總數為74萬8515人次，超過國內外團客的72萬3455人次，顯見自由行成為趨勢，商機日增。

市府觀光新聞處長黃緒信說，106年有147萬住宿人次，陸客來嘉住宿下降38%，但國旅、日、韓、新加坡等旅客有成長，從32萬人成長到74萬人。

金門自由行陸客

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