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公教年改7月上路 「國旅會更糟」

2018-06-20 00:14聯合報 記者吳姿賢潘欣中楊濡嘉羅紹平／連線報導

台東知本溫泉區街頭冷清已成日常，飯店業者憂心，陸客萎縮後，又受年改七月上路影響，...
台東知本溫泉區街頭冷清已成日常，飯店業者憂心，陸客萎縮後，又受年改七月上路影響，全台飯店業黑暗期恐將來臨。 記者羅紹平／攝影
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南部旅館業叫苦，由於端午連假因景氣差又逢大雨，拉低住房率，原本期待暑假旺季「賺」回來，但迄今七月接單也大衰退。

有業者說，目前七月只接到一成訂房，「卅年來最慘」，除交通部觀光局振興南部觀光方案沒作用外，也擔心七月年改上路後，國旅會更糟，「退休金縮水，誰還敢常出來玩？」

公教年金改革新制下個月正式上路，退休人員緊縮消費，台東地區旅遊業者感受深刻，今年七、八月目前的訂房率，比去年同期掉了二到三成，許多業者認為，陸客萎縮後，又受年改影響，全台飯店業黑暗期七月後恐將來臨。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南表示，今年七月接單狀況特別差，他在墾丁的旅館，以往此時的七月接單都有三成以上，現在只有一成；義大世界也說，今年收單慢，往年有五成以上七月訂單，現在只有三、四成。

鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，退休公教人員砍的第一筆消費，一定是旅遊，台東飯店除寒暑假外，周日至周四都靠退休公教人員填補住房率，將來這部分市場一定看壞。

富野飯店集團公關協理黃慶安表示，今年七月訂房比去年同期少約二至三成，年金改革影響是原因之一，七月後國旅市場勢必更蕭條。

不少業者也說，振興南部觀光方案的補助條件太嚴苛，規定三人同行，須平日住宿才能申請，上班族根本無法參與，一般旅遊也是雙人成行，加上過去國旅很大來源是退休人士，現在公教年改上路後，這些人得勒緊褲袋過日子。

高雄一家受退休公教人員國內旅遊團歡迎的飯店，去年下半年開始感受到退休公教人員旅遊人數減少，今年已有度過「漫長寒冬」的準備。

年金改革陸客墾丁暑假上班族

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