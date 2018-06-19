年改7月上路！觀光旅遊業者：烏雲罩頂、黑暗期來臨

2018-06-19 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



公教年金改革新制7月1日上路，國內退休人員已開始節衣縮食，減少不必要開銷，往年台東地區飯店業者七、八月的訂房率，在五、六月就有七、八成，但今年普遍都掉了二到三成，台東多數飯店業者認為，受年改影響，台東甚至全台飯店業的黑暗期真的來臨。

知本金聯世紀總經理曾莉芹說，國內飯店業現在真的用「烏雲罩頂」形容也不為過，近兩年陸客萎縮、國旅不興，全台除了台北市飯店因還有國外旅客下了機直接入住，多的再外溢到新北市，其他縣市飯店業都在慘澹經營。

知本溫泉區的旅遊旺季是十月以後，溫泉區內的飯店往年暑假訂房約有六、七成，但這兩年是一年不如一年。以房間數有兩百多間的知本金聯世紀為例，曾莉芹說，去年七月的訂房率，在六月初就有八成，今年今六月已過了一半，但七月的訂房率卻只有五成， 去年此時八月的訂房率有七成，目前只有四成。

曾莉芹說，今年是她從事飯店業22年來，景氣最糟糕的一年，加上7月1日年改上路，退休公教人員的月退俸每人平均減少2至3萬元，她預期7月以後，隨著年改上路，全台飯店旅遊業將進入黑暗期，飯店業者彼此心知肚明，看誰有辦法撐得久。

鹿鳴酒店董事長潘貴蘭指出，今年七月訂房率因熱氣球，目前約有八成，熱氣球活動開始後住房率還會再拉高，但年改上路後，退休公教人員減少不必要開銷，砍的第一筆消費一定是旅遊，台東除寒暑假、一般周五、六及國定連續假日住房率都不錯，周日至周四都是靠退休公教人員填補住房率，未來退休公教人員不旅遊，國內飯店業經營環境將更趨艱困。