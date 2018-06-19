親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

雙北月票吃到飽只要800元？丁守中：經過精算

年改7月上路！觀光旅遊業者：烏雲罩頂、黑暗期來臨

2018-06-19 16:52聯合報 記者羅紹平╱即時報導

公教年金改革新制7月1日上路，國內退休人員已開始節衣縮食，減少不必要開銷，往年台東地區飯店業者七、八月的訂房率，在五、六月就有七、八成，但今年普遍都掉了二到三成，台東多數飯店業者認為，受年改影響，台東甚至全台飯店業的黑暗期真的來臨。

知本金聯世紀總經理曾莉芹說，國內飯店業現在真的用「烏雲罩頂」形容也不為過，近兩年陸客萎縮、國旅不興，全台除了台北市飯店因還有國外旅客下了機直接入住，多的再外溢到新北市，其他縣市飯店業都在慘澹經營。

知本溫泉區的旅遊旺季是十月以後，溫泉區內的飯店往年暑假訂房約有六、七成，但這兩年是一年不如一年。以房間數有兩百多間的知本金聯世紀為例，曾莉芹說，去年七月的訂房率，在六月初就有八成，今年今六月已過了一半，但七月的訂房率卻只有五成， 去年此時八月的訂房率有七成，目前只有四成。

曾莉芹說，今年是她從事飯店業22年來，景氣最糟糕的一年，加上7月1日年改上路，退休公教人員的月退俸每人平均減少2至3萬元，她預期7月以後，隨著年改上路，全台飯店旅遊業將進入黑暗期，飯店業者彼此心知肚明，看誰有辦法撐得久。

鹿鳴酒店董事長潘貴蘭指出，今年七月訂房率因熱氣球，目前約有八成，熱氣球活動開始後住房率還會再拉高，但年改上路後，退休公教人員減少不必要開銷，砍的第一筆消費一定是旅遊，台東除寒暑假、一般周五、六及國定連續假日住房率都不錯，周日至周四都是靠退休公教人員填補住房率，未來退休公教人員不旅遊，國內飯店業經營環境將更趨艱困。

富野飯店集團公關協理黃慶安表示，包括知本富野、知本高野、台東富野商旅今年七月的訂房比去年同期少了約兩至三成，最主要還是受到年金改革影響，尢期是退休公教人員陸續收到退休金重新審定通知，預期七、八月之後，效應將陸續浮現，國內旅遊市場勢必更加蕭條。

近兩年知本溫泉區街頭上常常不見遊客，冷清已成當地的日常。記者羅紹平／攝影
近兩年知本溫泉區街頭上常常不見遊客，冷清已成當地的日常。記者羅紹平／攝影
分享
鹿鳴酒店今年七、八月暑假訂房率，受熱氣球活動帶動人氣，目前已約有八成。記者羅紹平...
鹿鳴酒店今年七、八月暑假訂房率，受熱氣球活動帶動人氣，目前已約有八成。記者羅紹平／攝影
分享

台東年改溫泉

相關新聞

端節南部訂房30年最慘？台南旅館業者說話了

2018-06-19 13:07

救墾丁觀光 學者：差異化和品牌形象最重要

2018-06-19 12:24

天雨惹禍！端午連假 高雄住房比往年少一到二成

2018-06-19 12:08

「7月訂房率僅1成」 旅館業者嘆：30年來最慘

2018-06-19 10:47

熱門文章

8月結婚…準岳母逼簽婚前契約 男怒：遇詐騙集團？

2018-06-19 09:55

「7月訂房率僅1成」 旅館業者嘆：30年來最慘

2018-06-19 10:47

雲嘉南高屏等9縣市大雨特報！注意劇烈天氣發生

2018-06-19 06:21

婆婆要求媳婦五點做早餐 兒子一招讓她崩潰怒喊「不吃了」

2018-06-19 12:50

連假結束開工不厭世 星巴克等買一送一資訊看這裡

2018-06-19 08:32

端節南部訂房30年最慘？台南旅館業者說話了

2018-06-19 13:07

嘉南高屏豪雨特報！台中以南大雨

2018-06-19 09:16

麥當勞世足杯來了！ 全套六款獎盃造型只送不賣

2018-06-19 14:29

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top