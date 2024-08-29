三生肖鬼月平安「好兄弟不易靠近」！虎龍陽氣旺、他這原因鬼都怕

昨日(22日)節氣進入『處暑』，不但氣溫上要開始增減衣物，鬼月也將要在這個節氣中結束了。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，大鬼門會在國曆9月3日0點00分關閉，小鬼門會在國曆9月8日0點00分關閉，而在大鬼門跟小鬼門關的前後三天，人的情緒會比較不穩定，容易被陰邪影響，建議可以點檀香、沉香、降真香去陰邪，或者用艾草加鹽、米、以陰陽水淨身(先倒入熱水再倒入生冷水)，增加自我磁場保護力。

2024-08-23 08:32