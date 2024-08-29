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三生肖鬼月平安「好兄弟不易靠近」！虎龍陽氣旺、他這原因鬼都怕
農曆七月過了一大半，但對於鬼月還是有些事不知不可。命理師書珩老師在《命運好好玩》節目中分享「好兄弟不容易靠近好體質的生肖命格」，他們有一些特質，讓好兄弟不敢近身，尤其這三生肖的人如果農曆生日在奇數月會更好，代表陽氣旺暢。
▍虎 陽氣旺盛
屬虎在在寅宮位，適逢太陽剛要出來的時候，陽光最燦爛的時候，代表陽氣旺盛。
▍龍 皇氣尊貴
12生肖最尊貴就是屬龍，譬如搬家喜歡找屬龍的朋友來坐一下，或是結婚要請屬龍小孩滾床。
▍雞 金雞叫萬鬼逃
雞一叫代表太陽要出來，正氣光明要來了，大家也知道鬼怕太陽，所以好兄弟不容易靠近。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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