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鬼月還沒過完…容易「卡到陰」手面相曝！臉上這裡灰灰的要當心

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為卡到陰示意圖。圖/ingimage
圖為卡到陰示意圖。圖/ingimage

鬼月還沒過完，對於一些禁忌還不能放鬆。命理師書珩老師分享，「什麼樣的手面相會卡到陰」，有幾種手面相特別危險，快來檢查你中了嗎。

容易卡到陰的手面相

1.印堂昏暗

印堂就是兩眉之間，也是反映氣色的鏡子。老師建議，每天起床可以觀察一下自己的印堂，如果正常就沒問題。如果覺得印堂灰灰的、或是看起來很暗沉，甚至洗臉也洗不乾淨，就要特別當心。

2.眼下黑青

老師說，眼下黑青如果是因為天生過敏，這樣是不算，但如果不是過敏，而是眼下黑青再加上眼神無力，和別人說話永遠不對焦，看起來心不在焉，通常卡到陰。

3.虎口發青

老師表示，手掌虎口那塊如果顏色發青，平常拿東西又常常沒有力氣，這也可能是「卡到陰」。

書珩老師特別提醒，平常拜拜盡量去大廟，不要去拜陰廟，也不要亂許願卻不還願，容易會出事。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月

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