聽新聞
test
0:00 / 0:00
鬼月還沒過完…容易「卡到陰」手面相曝！臉上這裡灰灰的要當心
鬼月還沒過完，對於一些禁忌還不能放鬆。命理師書珩老師分享，「什麼樣的手面相會卡到陰」，有幾種手面相特別危險，快來檢查你中了嗎。
容易卡到陰的手面相
1.印堂昏暗
印堂就是兩眉之間，也是反映氣色的鏡子。老師建議，每天起床可以觀察一下自己的印堂，如果正常就沒問題。如果覺得印堂灰灰的、或是看起來很暗沉，甚至洗臉也洗不乾淨，就要特別當心。
2.眼下黑青
老師說，眼下黑青如果是因為天生過敏，這樣是不算，但如果不是過敏，而是眼下黑青再加上眼神無力，和別人說話永遠不對焦，看起來心不在焉，通常卡到陰。
3.虎口發青
老師表示，手掌虎口那塊如果顏色發青，平常拿東西又常常沒有力氣，這也可能是「卡到陰」。
書珩老師特別提醒，平常拜拜盡量去大廟，不要去拜陰廟，也不要亂許願卻不還願，容易會出事。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言