拜神沒還願 竟遭鬼神詛咒 成為《惡業》
很多人在拜神時都會許願，如果靈驗了卻沒有還願會怎麼樣？當心遭到鬼神詛咒！
泰國各式祭祀儀式受到全世界關注，不少港台藝人與民眾也都曾前往泰國祭拜各式神靈。以泰國南方祭祀儀式「瑪諾拉舞」為背景的電影《惡業》，今年在泰國上映後成票房黑馬，不只蟬聯泰國三週票房冠軍，更成功在上映當週擊敗《蜂刑者》，大受泰國網友好評，更有泰國網友評價恐怖程度更勝《鬼聲泣》，並分享自身真實經歷證實這項儀式的可怕之處。
泰國一名網友在預告底下留言分享自己的經歷：「我曾經對諾拉神明不敬，因為不相信他，所以說了一些褻瀆神明的話。之後大約三天，我發生了意外。我沒有立即去請求寬恕，但兩週後，我又發生了一起意外且昏迷。之後我去請求原諒，從此再也不敢褻瀆了。」另一名網友則分享家人曾經許願，如果比賽獲得名次會邀請諾拉舞者還願，結果她由於工作忙碌未能還願，晚上就夢見諾拉神靈在夢中跳舞的畫面。
女主角Jenny也透露她在拍攝現場遇到了難以解釋的神祕事件。在演出挑戰諾拉巫師權威的場景後，Jenny在臉書上發文說道：「諾拉神明真有其事。在我拍完挑戰神明信仰的場景後，我在片場走著走著，突然電線斷了，一道電流劈在我的腰上，當場大叫起來。」這則貼文一出，引來了大量粉絲的留言，有人鼓勵Jenny，也有人祈求她平安無事，並表示非常期待看到這部電影。
《惡業》蟬聯泰國三週電影票房冠軍，由泰國全民偶像西瓦柯嘉林（Cee）及美聲歌姬拉差諾素萬那吉（Jenny）主演，故事講述一對夫妻，丈夫身為傳統信仰之家的兒子，為求生子私自與神鬼提出交換條件，還願不成慘遭鬼神詛咒。《惡業》由仲業文創取得授權，將於9月20日全台上映。
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