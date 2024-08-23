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鬼門關倒數！普渡5大禁忌 專家提醒：別求財、亂踩恐惹禍上身
農曆7月30日即將迎來鬼門關，普渡活動通常會在當天舉辦最後一次，民俗專家柯柏成就提醒，當天拜拜仍有幾項禁忌要注意，避免對「好兄弟」不敬。
柯柏成在臉書發文指出，今年鬼門關是在陽曆的9月2日晚上11點(亥子交時)，代表好兄弟們也要結束暑假返回陰間，而普渡活動通常會在這天辦最後一次，若已經辦過普渡的人，就看個人需要，並沒有特定的習俗規定一定要祭拜，但若要在這天辦普渡的話，在民俗上有幾項禁忌要注意。
首先，要避免大魚大肉或過於豐盛的祭品，因為擔心好兄弟們吃得太好，會留戀人間不想返回陰間，其次應以保存期長的祭品為主，如泡麵、餅乾、罐頭等，因為好兄弟們要回去了，下次再來要等到明年，帶的伴手禮要選保存期限長的。
在祭拜完後，可以直接收供品，不需要跟好兄弟說再見。同時，切記不可以跟好兄弟們求財許願，因為鬼道眾生連吃飽都有問題，哪裡會有錢財可以回饋，還有千萬不可以故意去亂踩冥紙，這對好兄弟們來說，是相當不敬的行為。
由於民俗中鬼門關當天，正巧也是地藏菩薩聖誕，當天除了供品理應以素食為主，也可以吃素一天、持誦地藏菩薩聖號，都能為了自己與家人積累福慧。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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