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鷄籠中元祭 長榮燈車驚豔

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
長榮海運的燈車置放於基隆市中心的田寮河，搭配橋梁兩側燈飾，成為河中的創意造景。圖／長榮集團提供
長榮海運的燈車置放於基隆市中心的田寮河，搭配橋梁兩側燈飾，成為河中的創意造景。圖／長榮集團提供

一年一度的「鷄籠中元祭」系列活動8月上旬於基隆展開，今年邁入第170年，由張廖簡姓宗親會輪值主普，並邀請張榮發基金會贊助文化盛典，活動更以長榮海運及長榮航空為意象打造創意燈車，參與花車遊行活動，遊行結束後，分別置放於基隆市中心的田寮河及主普壇前，供民眾觀賞拍照。

「鷄籠中元祭」起源於1855年漳泉械鬥，雙方死傷眾多，後由漳泉地方人士出面調解，械鬥衝突終於平息，取代以字姓輪值主普，超渡普施孤魂幽靈，以血緣代替地域觀念，以賽陣頭來代替打破頭的陋習，達成社會和諧，共存共榮的大同世界。而系列活動即傳承基隆傳統文化，每年中元祭時，都吸引許多觀光客朝聖。

長榮集團表示，已故創辦人暨總裁張榮發成長於基隆，對基隆有深厚情感，在世時常說，基隆雖不是出生的地，但因基隆住得最久，自認為是基隆人。因此基金會贊助「鷄籠中元祭」以表達支持，也是對張榮發故鄉的回饋。

長榮集團表示，此次活動以長榮海運及長榮航空為意象，打造創意燈車參與花車遊行活動，其中長榮海運燈車以最大的24000TEU「A」型船為設計主軸，象徵旗艦領航，多元融合，祈願四海昇平，風調雨順；長榮航空則以Q版飛機為主體，加上航點地標，秉持「越在地、越國際」的精神，見證基隆文化觀光的新頁。

農曆七月 鬼月

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