孩童普渡現場跑跳…連高燒10天！師父搖頭嘆「原因」：被跟了

農曆七月期間，有許多禁忌，許多人抱持著寧可信其有的心態，以求平安度過。資深媒體人狄志為分享了一個故事，有一名孩子在普渡的時候在供桌附近奔跑嬉戲，結果後來連續發燒10天，到廟裡求救才發現，是得罪了好兄弟。

狄志為在節目「震震有詞」分享一段網友的故事，某天在普渡的時候，大人忙著拜拜，一名小孩在供桌前奔跑嬉戲，沒想到當天小孩就開始發高燒，就醫的時候，醫生還問媽媽「燒很多天了吧？怎麼今天才來？」，但媽媽則表示是當天才開始燒。

結果這個小孩連續燒了10幾天，而且都是接近傍晚的時刻才開始出現症狀，到了半夜溫度更是達到顛峰，逼近40度上下，這期間周邊的診所也看過一輪，但都不見好轉，到大醫院檢查也完全沒異狀，因此媽媽只能把兒子帶去上班，方便照顧。

某天，一名工讀生在辦公室經過兒子旁邊時，突皺眉表示「妳兒子好臭」，建議媽媽可以帶孩子給神明看一下。第二天中午，又有一位同事經過兒子旁邊後，突然一陣冷，整個手臂起雞皮疙瘩，同樣的也勸媽媽帶去廟裡拜拜。

該名媽媽雖然平時很鐵齒，但情急之下還是帶著兒子衝到廟裡收驚，師父一看馬上搖頭，表示她的孩子應該是在普渡時嬉戲奔跑，不小心撞到了要吃供品的好兄弟，因此被好兄弟跟著，結果收驚後，兒子發燒就好了。狄志為也勸大家，真的是寧可信其有好。

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