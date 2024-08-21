快訊

搶親戲碼兩樣情！新光金盤中暴漲 中信金卻大跌逾4%

林宜瑾國會辦公室一早遭檢調搜索 疑與助理費有關

日本羽賽／3連勝世錦賽金牌！「羽球王子」王子維闖頭關

孩童普渡現場跑跳…連高燒10天！師父搖頭嘆「原因」：被跟了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為中元普渡示意圖。圖/ingimage
圖為中元普渡示意圖。圖/ingimage

農曆七月期間，有許多禁忌，許多人抱持著寧可信其有的心態，以求平安度過。資深媒體人狄志為分享了一個故事，有一名孩子在普渡的時候在供桌附近奔跑嬉戲，結果後來連續發燒10天，到廟裡求救才發現，是得罪了好兄弟。

狄志為在節目「震震有詞」分享一段網友的故事，某天在普渡的時候，大人忙著拜拜，一名小孩在供桌前奔跑嬉戲，沒想到當天小孩就開始發高燒，就醫的時候，醫生還問媽媽「燒很多天了吧？怎麼今天才來？」，但媽媽則表示是當天才開始燒。

結果這個小孩連續燒了10幾天，而且都是接近傍晚的時刻才開始出現症狀，到了半夜溫度更是達到顛峰，逼近40度上下，這期間周邊的診所也看過一輪，但都不見好轉，到大醫院檢查也完全沒異狀，因此媽媽只能把兒子帶去上班，方便照顧。

某天，一名工讀生在辦公室經過兒子旁邊時，突皺眉表示「妳兒子好臭」，建議媽媽可以帶孩子給神明看一下。第二天中午，又有一位同事經過兒子旁邊後，突然一陣冷，整個手臂起雞皮疙瘩，同樣的也勸媽媽帶去廟裡拜拜。

該名媽媽雖然平時很鐵齒，但情急之下還是帶著兒子衝到廟裡收驚，師父一看馬上搖頭，表示她的孩子應該是在普渡時嬉戲奔跑，不小心撞到了要吃供品的好兄弟，因此被好兄弟跟著，結果收驚後，兒子發燒就好了。狄志為也勸大家，真的是寧可信其有好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月

延伸閱讀

農曆七月必做三件事！下半年好運沒煩惱

「農曆七月」五大禁忌！別穿全黑全白、宴客要在白天、情緒太嗨容易出事

中元普渡剛拜完…媽秒收貢品要兒「拿去好市多退貨」 網傻眼：小心被算帳

中元普渡拜飲料別再戳洞！7歲兒教插香新招 爸：活36年沒想到

相關新聞

彰化芬園寶藏寺中元普度 舉火把到河邊放水燈

彰化芬園寶藏寺慶讚中元普度大法會放水燈儀式，今晚循承襲百年古禮，由彰化縣長王惠美與寶藏寺主委張協章、值年爐主鄭錦元、各級...

孩童普渡現場跑跳…連高燒10天！師父搖頭嘆「原因」：被跟了

農曆七月期間，有許多禁忌，許多人抱持著寧可信其有的心態，以求平安度過。資深媒體人狄志為分享了一個故事，有一名孩子在普渡的時候在供桌附近奔跑嬉戲，結果後來連續發燒10天，到廟裡求救才發現，是得罪了好兄弟。

農曆七月必做三件事！下半年好運沒煩惱

農曆七月事由陽轉陰的節氣，命理師湯鎮瑋老師分享，「農曆七月必做三件事！」，只要做好下面三件事，積好陰德，下半年好運財運沒煩惱。

興家旺運！「地基主」該怎麼拜？雞腿、酒水、別忘兩雙筷子

都說家和萬事興，「家運」相當重要，家運就是指家人感情、事業是否順利、住在裡面的人是否桃花人緣暢旺、身體健康。命理師湯鎮瑋老師分享「地基主拜的好，興家運旺財運沒煩惱！」影片，要求好家運，最重要的要拜好地基主。地基主到底是什麼？又該怎麼拜呢？

「農曆七月」五大禁忌！別穿全黑全白、宴客要在白天、情緒太嗨容易出事

農曆七月是節氣由陽轉陰的時間點，磁場會比較動盪紛亂，命理師湯鎮瑋老師建議所有人避開五大禁忌，也分享招財開運五招，快來看看吧！

中元普渡剛拜完…媽秒收貢品要兒「拿去好市多退貨」 網傻眼：小心被算帳

隨著一年一度的農曆七月到來，不少民眾、公司都會進行普渡大拜拜。一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，透露家中進行普渡儀式之後，被媽媽要求把拜過的商品拿去好市多退貨，讓他相當為難，故發文求助，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。