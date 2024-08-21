農曆七月必做三件事！下半年好運沒煩惱
農曆七月事由陽轉陰的節氣，命理師湯鎮瑋老師分享，「農曆七月必做三件事！」，只要做好下面三件事，積好陰德，下半年好運財運沒煩惱。
一、施食
也就是中元普渡拜拜，在民間習俗農曆七月無論在公司、社區、自家門口拜拜，跟無形的好兄弟結緣。
住家要普渡，切記供桌不可放在家裏面拜拜，要放在戶外也就是大門以外的空間。如果沒有時間拜拜，也可以參加普渡法會，
二、行善
多喚醒自己的善念，可以上供下布施，上供佛法僧三寶，念經超渡冤親債主，功德會更大。下施就是中元普渡，喚醒內心慈悲。
三、超渡
農曆七月可以超渡冤親債主、往生親人、歷代祖先、地基主、無緣的小孩、嬰靈、往生的寵物，由陽轉陰節氣做超渡都是好的，讓冤親債主變成公德主。
公司或住家如果想讓磁場更好，要超渡地基主，可以用地址報名參加法會。
無論墮胎或是意外流產，也要超渡，因為嬰靈有瞋恨心，會變成你的磁場怨念，可以多祝福祂。也要祝福往生的寵物下輩子脫離畜生道，累積福報，或是下輩子遇到更好的主人。
老師也說超渡沒有期限，就算往生長輩已經投胎轉世為人，但子孫還繼續在超渡，對這輩子的他仍然會累積福德。
◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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