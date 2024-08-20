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興家旺運！「地基主」該怎麼拜？雞腿、酒水、別忘兩雙筷子

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為拜地基主示意圖。圖/ingimage
圖為拜地基主示意圖。圖/ingimage

都說家和萬事興，「家運」相當重要，家運就是指家人感情、事業是否順利、住在裡面的人是否桃花人緣暢旺、身體健康。命理師湯鎮瑋老師分享「地基主拜的好，興家運旺財運沒煩惱！」影片，要求好家運，最重要的要拜好地基主。地基主到底是什麼？又該怎麼拜呢？

老師說，地基主又稱宅神、地主神、地主公、地靈公、厝宅公、地神，這些都統稱「地基主」。以現代風水來看，只要有門牌號碼，就有地基主，如果是兩戶打通的房子，也要拜兩個門牌號碼的地基主。

根據傳統，搬家、入新宅、安神、裝修動土都會拜地基主。另外在重大節日，包括除夕、元宵、清明節、端午節、中元節、重陽節都可以拜地基主。

拜地基主的習俗是「只要拜一次，之後就要一直拜下去。」例外的是，如果房子動工裝修的時候，裝修師傅幫忙拜了地基主，可以不用一直拜下去。但如果是屋主自己入宅的時候拜了地基主，之後就要一直拜下去。如果知道自己沒時間一直拜地基主，但又希望入宅能圓滿，不妨改成到住家附近土地公廟拜拜，向土地公報告你家住哪裡，請祂保佑家宅平安。

老師說，地基主有很多種，可能是地縛靈，是陰的非神明。可能是跟房子或土地有緣，一定要結善緣，幫助家運興旺。老師自己也會透過農曆七月法會超渡地基主，包括住家、辦公室的地基主，幫助地基主修行，迴向給祂，三節五結再去拜祂。無論房子租或買，多結善緣，都能得到保護。

超渡地基主，有以下方法：

一、佛力超薦：

農曆七月參加法會，寫好自家或公司地址，超渡地基主。

二、自家拜地基主：

祭拜時間通常是中午過後十二點半到下午五點前。

地基主通常不高，建議準備到膝蓋的矮桌，拜拜的菜餚以家常菜為主，如果家裡平常沒開伙，可以拜雞腿便當，拜素食便當也沒問題。

供品為單數，一三五樣，水果也是三種或五種，準備三杯酒或是茶水，蠟燭一對，但記得要紅色，碗筷要兩雙，供奉地基主公、地基主婆，也準備金紙，如果不確定品項，可以請金香店老闆幫忙配好。

洗米量杯，裝入八分滿的米，就可以當成香爐，香則一柱或三柱都可以，供桌放在大門裡面，但是朝內拜。

每隔三到五分鐘要記得去添茶水，添滿三次，等香燒到1/3或1/2，就可以去擲筊問地基主是否有享用到供品，擲一次即可，出現一正一反代表已經享用完畢，就可以收拾供品，燒化金紙。

拜地基主前別忘記疏文，報上名字和地址，告訴地基主，已經誠心準備供品金銀財寶，恭請本宅地基主享用，祈求闔家平安。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月

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