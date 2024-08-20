「農曆七月」五大禁忌！別穿全黑全白、宴客要在白天、情緒太嗨容易出事

農曆七月是節氣由陽轉陰的時間點，磁場會比較動盪紛亂，命理師湯鎮瑋老師建議所有人避開五大禁忌，也分享招財開運五招，快來看看吧！

▍五大禁忌

一、情緒不要太大波動

農曆七月請保持平常心，情緒不要大喜大悲，否則太難過就容易做傻事，太開心也會樂極生悲，陰陽之氣也會很混亂。

二、不要亂說話、亂發誓

農曆七月越不信邪、越鐵齒，越口無遮攔，越容易撞邪出事。

三、不要太高調

農曆七月任何事都要低調，其實農曆七月買房結婚都是可以的，只是宴客不要太高調，盡可能在白天處理，不要晚上呼朋引伴、飲酒作樂，可能招來好兄弟。

四、不要穿全身黑、全身白

全黑全白代表極陰極陽能量，農曆七月要多穿咖啡色、大地色、鵝黃色的衣服。

五、不要拍肩嚇人

農曆七月不要拍別人肩膀，或是亂嚇人三魂七魄可能會被嚇跑，容易有血光意外。也不要在野外、山區大喊別人名字，如果別人叫你，你就不要回頭不要理她，或是多念六自大明咒也可以化解。

上述五大禁忌，適用於所有人。老師也提醒，有四個生肖農曆七月期間磁場特別低落，更要多注意，隨時保持陽氣能量。

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▍補運招財方法

一、多行善布施

多做公益，有錢出錢，有力出力，供僧也行。

二、捐血化解血光災

如果農曆七月常常受傷、跌倒，想要化解血光災，最好的方法就是捐血，如果不敢捐血可以洗牙、或是經過專業中醫調理放血。

三、參加普渡

七月可以參加普渡法會，補福報存摺，迴向給冤親債主、歷代祖先、往生親人、地基主、死掉的寵物。

四、補財庫

農曆七月十五是地官大帝誕辰，可以補財庫，也就是福報存摺。當天可以換新錢包、買新鞋、去拜拜。

五、配戴十字金剛杵圖騰的物品

可以除障擋煞，開啟龍年九運的吉祥方位。

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