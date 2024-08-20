快訊

PTT爆料李孟諺婚外情 台中網友稱「帳號被盜」…警查IP來自美國

中共三大軍區司令員頻繁異動 是大規模軍事行動徵兆？

許銘春宣布爭取民進黨高雄市長提名 感謝陳菊提攜

中元普渡剛拜完…媽秒收貢品要兒「拿去好市多退貨」 網傻眼：小心被算帳

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著一年一度的農曆七月到來，不少民眾、公司都會進行普渡大拜拜。示意圖。聯合報系記者賴昀岫／攝影
隨著一年一度的農曆七月到來，不少民眾、公司都會進行普渡大拜拜。示意圖。聯合報系記者賴昀岫／攝影

隨著一年一度的農曆七月到來，不少民眾、公司都會進行普渡大拜拜。一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，透露家中進行普渡儀式之後，被媽媽要求把拜過的商品拿去好市多退貨，讓他相當為難，故發文求助，引發熱議。

原PO提到，日前被媽媽交代把普渡完的罐頭跟泡麵，拿回去好市多退貨，然而他自認「臉皮薄」，不太想這麼做，因此請益網友們的看法，詢問大家究竟該怎麼辦才好。

不少網友認為媽媽的心態很不好，留言表示「這心態太骯髒了吧，恥度無極限」、「應該找阿嬤把媽媽退掉」、「糾正她，看著父母犯錯不導正是不孝」、「媽媽需要再教育欸」、「太缺德了，媽媽不怕做缺德事，那普渡可以不用拜了，缺德事做多了，一樣會去那個地方陪祂們」、「很多大賣場都會有這種問題，餅乾跟拜拜套餐組上面還有插香的洞」。

有網友提供解方，奉勸原PO可以善用一些話術，「跟你媽說，好兄弟會來找她算帳，因為祂們到手的貨被退了，覺得被耍、被玩弄，會要她付出代價」、「可以跟媽媽說，同事拜拜完的東西拿去退，結果被鬼纏上了」、「跟你媽說『難怪好市多生意越來越好，錢越賺越多，原來普渡的功德都歸給好市多了』」、「長輩很多都信鬼神，聰明一點用『鬼神』論教育、恐嚇一下，說不定效果不錯」。

此外，網友們提供的其他可行建議還包括，「我會拿錢給媽媽，東西拿去捐」、「你說你要吃，不要退」、「下次就自己主動幫她買，都買自己拜完後想吃的東西就好，自己買就不會有老人家想貪小便宜，叫你一定要退貨的心態」、「以後母親節記得買禮物回來給媽媽看，然後看完就拿去退貨」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

中元普渡 好市多 泡麵 農曆七月 鬼月

相關新聞

中元普渡剛拜完…媽秒收貢品要兒「拿去好市多退貨」 網傻眼：小心被算帳

隨著一年一度的農曆七月到來，不少民眾、公司都會進行普渡大拜拜。一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，透露家中進行普渡儀式之後，被媽媽要求把拜過的商品拿去好市多退貨，讓他相當為難，故發文求助，引發熱議。

誰最信「鬼月」？牡羊鐵齒玩大冒險、射手認真去法會、2星座天生靈異體質

每年農曆七月，俗稱「鬼月」，在這個月份裡，許多人會特別小心謹慎，避免做出一些不吉利的事情。然而，對於鬼月的態度，每個人都有不同的看法，尤其是當我們從星座的角度來看時，更是有趣。那麼，哪些星座對鬼月特別鐵齒，又有哪些星座在這段時間特別迷信呢？

大路關獨特客語腔 中元四孤搶粄

屏東高樹鄉的廣福村、廣興村，與平埔族、排灣族相鄰的大路關區域，保有獨特的客家生活習俗，地方開辦大路關研究研討邁入第11年...

149年歷史恆春豎孤棚今晚登場 滿州體育會勇奪順風旗

今天是中元節，農曆7月搶孤形成「北頭城、南恆春」態勢，今晚8點40分吉時鳴炮後，屏東恆春東門廣場前展開豎孤棚搶孤，未料一...

中元普渡專用！乖乖包裝箱「1設計」超貼心 議員驚艷讚：太實用

今日（8月18日）為農曆7月15日，許多民眾都準備豐盛的供品進行中元普渡拜拜，不過許多如何在供品上插香，也成為許多民眾準...

中元普度屏東玉皇宮首辦寵物普度 還設路殺動物專區

今天是中元節，屏東縣玉皇宮首次辦理寵物普度，立委鍾佳濱說，中元節是感恩祈福日子，普度眾生之外，現代人將毛小孩視為重要的家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。