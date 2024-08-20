中元普渡剛拜完…媽秒收貢品要兒「拿去好市多退貨」 網傻眼：小心被算帳

隨著一年一度的農曆七月到來，不少民眾、公司都會進行普渡大拜拜。一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，透露家中進行普渡儀式之後，被媽媽要求把拜過的商品拿去好市多退貨，讓他相當為難，故發文求助，引發熱議。

原PO提到，日前被媽媽交代把普渡完的罐頭跟泡麵，拿回去好市多退貨，然而他自認「臉皮薄」，不太想這麼做，因此請益網友們的看法，詢問大家究竟該怎麼辦才好。

不少網友認為媽媽的心態很不好，留言表示「這心態太骯髒了吧，恥度無極限」、「應該找阿嬤把媽媽退掉」、「糾正她，看著父母犯錯不導正是不孝」、「媽媽需要再教育欸」、「太缺德了，媽媽不怕做缺德事，那普渡可以不用拜了，缺德事做多了，一樣會去那個地方陪祂們」、「很多大賣場都會有這種問題，餅乾跟拜拜套餐組上面還有插香的洞」。

有網友提供解方，奉勸原PO可以善用一些話術，「跟你媽說，好兄弟會來找她算帳，因為祂們到手的貨被退了，覺得被耍、被玩弄，會要她付出代價」、「可以跟媽媽說，同事拜拜完的東西拿去退，結果被鬼纏上了」、「跟你媽說『難怪好市多生意越來越好，錢越賺越多，原來普渡的功德都歸給好市多了』」、「長輩很多都信鬼神，聰明一點用『鬼神』論教育、恐嚇一下，說不定效果不錯」。

此外，網友們提供的其他可行建議還包括，「我會拿錢給媽媽，東西拿去捐」、「你說你要吃，不要退」、「下次就自己主動幫她買，都買自己拜完後想吃的東西就好，自己買就不會有老人家想貪小便宜，叫你一定要退貨的心態」、「以後母親節記得買禮物回來給媽媽看，然後看完就拿去退貨」。

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