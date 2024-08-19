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大路關獨特客語腔 中元四孤搶粄

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東高樹鄉大路關區域保有獨特客家生活習俗，中元普度「四孤搶粄」是縣定無形文化資產，小孩賣力搶普度食品。記者劉星君／攝影
屏東高樹鄉大路關區域保有獨特客家生活習俗，中元普度「四孤搶粄」是縣定無形文化資產，小孩賣力搶普度食品。記者劉星君／攝影

屏東高樹鄉的廣福村、廣興村，與平埔族、排灣族相鄰的大路關區域，保有獨特的客家生活習俗，地方開辦大路關研究研討邁入第11年，大路關人文工作室負責人温世和昨發表獨特的客語大路關腔；下午中元節祭祀後開放「四孤搶粄」，此活動為縣定無形文化資產。

為讓更多青年認識家鄉，2011年起開辦大路關研究研討會。大路關人文工作室指出，大路關區域保有獨特客家習俗，如四孤搶粄及細妹過年，語言腔調很有特色。

負責人温世和說，客語中大路關腔發音多屬於平音，較沒尾音，講話速度快，與南四縣腔調有很大差別，許多詞彙不同。以「草皮」為例，南四縣腔使用就是「草皮」，對大路關腔而言，這個詞是「墳墓、亂葬崗」。

今年6月，長期經營YT頻道李羿翰發表大路關腔為主的短影片，眾人好奇發問「這是哪裡的客家話，好像沒聽過」。李說，他一直覺得自己講的客家話很普通，沒想到大路關腔和別人不同。

參與研討多年的李菊香、温玉光、温世和表示，大路關腔形成原因眾多紛紜，有人說是長久飲用仙人井的水，說話就變調了；還有一說是受附近北排灣族語言影響，希望有朝一日編纂一部專屬大路關腔的客語辭典。

全台目前僅剩大路關地區用搶粄活動進行搶孤，祭品放在廟前廣場，祭拜完成後開放小孩撿拾。

農曆七月 鬼月

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