中元普度入鄉從眾隨俗 避免兩態度招來不祥

明天是農曆七月十五日中元節，不少民眾下午1點後普度來到人間的「好兄弟」，民俗專家學者建議今天別熬夜，明普度祭品的水果避免同時有香蕉、李子、梨子（閩南話諧音「招你來」）。

彰化師大退休教授胡瀚平今指出，道教視野中的中元節是下半年陰陽態勢、氣運起伏的重要節點，先民認為中元節是小秋，已有些農作物已成熟，按例用新米等新收成農作物祀祖並報告秋成，因此敬天法祖與祭祀文化成為中元節的元素。

胡瀚平說，道教信仰相信二品赦罪地官清虛大帝每逢七月十五日即來人間校戒罪福，為人赦罪，所以中元節適合發慈悲心超度遊魂野鬼、施食做功德、也適合送錢給地獄服刑的祖先。

他表示，各地民俗對中元祭祀作法有差異，有些地方擺設「上、下」桌，上桌供奉神明，下桌普度好兄弟，有些地方只擺下桌，民眾應入境從眾隨俗，當地何日、何時祭祀及如何祭拜就跟著做，避免「堅持己見、與眾不同」兩態度，免得多做多錯或特立獨行招來不祥。

陰曹地府打開地獄之門，有主的鬼魂回家，無主孤魂只能飄蕩人間，徘徊在各處找東西吃，胡瀚平建議民眾早一點回家和睡覺，避開陰氣，夜間身上別帶鈴噹等發出叮噹響的物品，相傳會招鬼魂。

彰化縣北斗鎮五權里長謝正良擔任大眾爺廟總幹事，農曆七月間忙著送大眾爺到各宮廟監普；他說，關於七月禁忌在網路上很多可參考，各自決定採信與否，但普度時避免同時放香蕉、李子和梨子，因信眾相信這三種水果的閩南語發音與「招你來」相似。

彰化縣二水鄉安德宮主委呂益安表示，「好兄弟」一年來人間一趟接受豐盛招待，一定很高興，民眾祭祀時別講出自己姓名，以誠心接待，祭祀結束前請他們各回本位即可。