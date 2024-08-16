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中元普渡拜飲料別再戳洞！7歲兒教插香新招 爸：活36年沒想到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名爸爸分享普渡拜拜時，年僅7歲的兒子告訴他一個妙招，解決香插在飲料上的難題。中元普渡示意圖。 聯合報系資料照
一名爸爸分享普渡拜拜時，年僅7歲的兒子告訴他一個妙招，解決香插在飲料上的難題。中元普渡示意圖。 聯合報系資料照

中元節即將到來，不少公司和家庭都會準備供品進行普渡。一名爸爸分享普渡拜拜時，總是遇到如何將香插在飲料上的難題，沒想到年僅7歲的兒子告訴他一個妙招就可以解決，令他驚訝不已，表示自己怎麼沒想到這方法。

中元普渡會以飲料、泡麵、零食等食物祭拜，拜完要將線香或旗子插到供品上。原PO在臉書社團《爆料公社》發文，提到7歲兒子教他用橡皮筋就可以插香了，「我活了36年也沒想到！」從照片中可以看到橡皮筋套在飲料上，線香即可垂直固定住，既不會歪掉也不需在飲料上戳洞。

一名爸爸分享普渡拜拜時，7歲兒子教他用橡皮筋就可以插香了。 圖擷自臉書社團《爆料公社》
一名爸爸分享普渡拜拜時，7歲兒子教他用橡皮筋就可以插香了。 圖擷自臉書社團《爆料公社》

貼文一出網友紛紛留言「小朋友很聰明耶，我也沒想到過」、「以前還傻傻的把好幾罐併攏在一起，然後才插在縫隙中固定」、「我都用香戳出一坑，這樣汽水就可以當天喝了」、「家裡一堆橡皮筋，終於可以派上用場了」、「怎麼都沒想到，每次都在一直戳洞」、「這故事告訴我們！要多聽聽年輕人的意見！別老是一副自己資深自己最厲害」、「新的腦子果然比較好用」、「幫我謝謝你兒子」、「很聰明，但香不能講插太底，不然汽水瓶會燒穿」、「來一客只能戳袋子」。

也有網友分享其他方法「貼透明膠帶也可以」、「黏吸管，一支剪一半，摺個角，膠帶黏一下」、「我家都用葫蘆型插香器」。

中元普渡 供品 農曆七月

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