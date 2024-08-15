普渡拜拜太隨便…妹子當晚立刻出事 嚇壞隔天道歉重拜：不要不信邪

農曆七月鬼門開，中元普渡對台灣人來說是一件馬虎不得的大事，一個環節做錯恐怕招攬厄運。一名女網友在Dcard分享自己的普渡奇妙經驗，她提到因為本身不太相信這類民俗信仰，起初十分隨便地處理普渡拜拜，想不到當天晚上立刻出事情，讓她嚇得隔天一早馬上道歉重拜好兄弟們，直呼「大家不要不信邪…該做的還是要做到」。

一名女網友在Dcard以「普渡真的不能亂拜」為題發文，她提到媽媽恰巧出國旅行，行前拜託她幫忙處理中元普渡事宜。原PO表示，自己不太相信這類民俗信仰，加上近期天氣酷熱完全不想出門採買供品，靈機一動順手抄起家裡剩下的水果、餅乾，隨便亂拜一通就趕著出門。

原PO提到，當晚傳拜拜照片向媽媽報備時被臭罵一頓，除了供品準備不齊，拜拜的過程也不夠嚴謹，當下被媽媽要求隔天重新再拜一次。原PO表示換成平時絕對不會搭理媽媽的要求，不過當天亂拜之後，不僅頭暈提不起勁，和朋友吃完飯回家之後「一直有種緊張感」，原PO和朋友討論後可能是冒犯到好兄弟，決定隔天一早重新再拜一次。

說來神奇，原PO坦言準備齊全供品重新拜過好兄弟及道歉後，僅隔30分鐘原本的頭暈不適感馬上消失，讓她大嘆「第一次經歷這種感覺真的好可怕，但希望不會再有下次了」。文末原PO坦言，這次的事件讓她體認到「大家不要不信邪…該做的還是要做到」，最後更盼望眾網友能夠安穩度過農曆七月。

荒謬事情曝光後網友紛紛回應，「寧可不拜也不要亂拜…想拜記得下次先查好怎麼拜」、「戶外拜，然後第一張擺這樣不如不要拜，類似施捨別人然後是拿一塊錢往人身上丟一樣」、「好兄弟要在室外拜，嚴格來說連騎樓都不能拜，妳真有種」、「先不管擺在哪裡拜，連開過的零食都拿來拜真的有點扯，妳吃過的東西還會再送給別人吃嗎？搞這齣是家裡地基主生氣了吧」；面對眾網友責備，原PO也回文表示不會再犯，「原本是真的不知道，現在已經學到了」。

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