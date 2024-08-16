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拜好兄弟不能拜香蕉？高雄旗山香蕉王爺無忌諱 盛產中的「招你來旺」諧音水果皆可拜！

聯合新聞網／ 食力Foodnext
中元普渡民俗「招你來旺」不祭拜香蕉及同期水梨、鳳梨水果，盛產香蕉高雄旗山在地廟宇，反而無此忌諱。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）
中元普渡民俗「招你來旺」不祭拜香蕉及同期水梨、鳳梨水果，盛產香蕉高雄旗山在地廟宇，反而無此忌諱。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

整理＝張語屏

中元普渡時，香蕉真的不能拿來祭拜？位在高雄市旗山區高屏溪畔的「鯤洲宮」，是擁有數百年歷史的廟宇，主祀玄天上帝、及五府王爺，由於旗山溪洲地區土壤屬河沙堆積，地質肥沃，適合栽種香蕉栽種，當地在1960至1970年代的日據時期有「旗山香蕉王國」之稱號，而鯤洲宮的王爺在當年被鄉民稱做「香蕉王爺」，因此每逢農曆7月的中元節，祭拜內容絕對少不了旗山香蕉。

中元普渡適逢香蕉、李子、水梨、鳳梨產期 卻受限「招你來旺」諧音而影響民眾採買意願

鯤洲宮主委柯正派表示，近幾年來中元普渡祭拜水果受到少數民俗及命理人士影響，因水果的諧音如香蕉、李子、水梨、鳳梨即是「招你來旺」，造成民眾誤會香蕉作為中元祭拜水果是禁忌，殊不知中元普渡時期就是孝親月、慈悲月， 農曆7月期間各寺廟及家戶都會準備豐盛祭品及水果祭拜好兄弟以求平安，哪有辦桌請客，客人還要加害的道理？

鯤洲宮中元普渡主持道長則表示，祭拜首重誠心虔誠，四季新鮮水果都是適合敬神與祭拜的供品，在道教相關祭典儀式中，並無中元普渡不祭拜香蕉的說法。

破除迷思、突破心防 食當季、也拜當季的水果

香蕉是台灣重要長年生產水果，每遇中元節正逢香蕉盛產期，卻受限於民俗祭拜禁忌傳言，而影響香蕉銷路，高雄市政府農業局局長張清榮表示，高雄四季出產多樣新鮮水果，而香蕉是高雄旗山最重要的代表性果品，期望國人與民眾能夠釐清迷思，將台灣的驕傲農產品香蕉，代代相傳，在中元普渡祭拜用當季盛產的香蕉正是最誠心與誠意的表達。

農曆7月正值台東釋迦、台中水梨、高雄蕉梨李產季

農曆7月期間，由於水分、日照充足，各地盛產許多水果，如台東釋迦、台中東勢水梨、高雄旗山香蕉、大樹鳳梨、那瑪夏桃源的李子及燕巢芭樂等，高雄市政府農業局表示，細察相關佛教、道教相關經典，諸多神佛並無相關不能食用的記載，應該要為它們平反、破除謠言，鼓勵民眾消費進而照顧農民。

審稿編輯：林玉婷

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