普渡當心！汽水熱量排行「冠軍有52顆半方糖」 可樂不是第一

正逢農曆七月，不少民眾還有公司行號即將要中元普渡，保佑平安、風調雨順，除了民俗上有些供品不要拜之外，營養師高敏敏針對健康方面列出了常見的12款汽水，看似平凡，其實是「糖分炸彈」，要特別注意。

高敏敏在臉書粉絲團發文，普渡拜拜的時候，很多人會選擇有氣的汽水，因為會有「旺」的感覺，但是看似平凡的汽水，其實是「糖分炸彈」，方糖的含量相當驚人，不少網友也直呼「太可怕」。

營養師高敏敏列出了常見的12款汽水，看似平凡，其實是「糖分炸彈」。圖／取自高敏敏營養師臉書粉絲團

高敏敏列出以下的12款汽水糖分含量：

1、芬達：1048kcal/含糖262.8g = 方糖52.5顆 2、七喜 944kcal/含糖236g = 方糖47.2顆 3、百事可樂 920kcal/含糖228g = 方糖45.6顆 4、雪碧 920kcal/含糖226.4g = 方糖45.3顆 5、蘋果西打 848kcal/含糖194.4g = 方糖38.8顆 6、可口可樂 2000ml熱量840kcal/含糖212g = 方糖42.4顆 7、維大力白葡萄 828kcal/含糖188g = 方糖37.6顆 8、黑松加鹽沙士 816kcal/含糖203.2g = 方糖40.6顆 9、維他露P 800kcal/含糖200g = 方糖40顆 10、冰淇淋汽水 800kcal/含糖200g = 方糖40顆 11、麥根沙士 780kcal/含糖192g = 方糖38.4顆 12、維大力汽水 680kcal/含糖164g = 方糖32.8顆

高敏敏提醒民眾，如果喜歡喝飲料的話，建議可以買無糖茶、牛奶、優酪乳或是豆漿等，要注意營養標示、日期，不要因為促銷被吸引而瘋狂採購，避免過多造成食物過期及熱量囤積。