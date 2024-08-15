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不是邊間！資深飯店經理曝鬼月「1房型絕不住」：常有怪事發生

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆七月住房有許多禁忌。 圖／ingimage
農曆七月住房有許多禁忌。 圖／ingimage

正逢農曆七月，也是大家俗稱「鬼門開」的期間，因逢暑假，很多人會出遊，並入住飯店或民宿，其中有許多禁忌要特別注意。有位飯店資深經理人透露，比起邊間，會更避免住「這房型」，因為較容易聚陰。

很多人入住飯店時會避免選擇「邊間」。根據「ETtoday」報導，一名經營多家星級飯店的資深經理人指出，邊間空間大、採光好，加上單邊不受干擾，反而受到歡迎，相較之下，正對逃生梯或是電梯的「路沖型」客房，才最常有怪事發生。

其實鬼月住房一直都有許多禁忌，包含進門時要先敲幾下再開門，用意是知會裡面的好兄弟，表示要打擾的概念，並且過幾秒後再用「側身」進房，意思是讓好兄弟先出來，避免被撞到。

另外鞋子不要排列太整齊，因為這樣會讓好兄弟知道有幾個人，盡量收進櫃子裡，或是分開擺放，另外鞋頭也不要朝床，會引來祂們的好奇。接著入住時也記得先去廁所沖馬桶，因為通常都會認為馬桶有晦氣，先沖水將晦氣送走。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月

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