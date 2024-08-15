快訊

大學分發入學3.7萬名額 今天上午9時放榜看這查

解讀賀錦麗：不沾鍋檢察長，能當民主黨戰神？

中元普渡拜什麼？「12樣食物」拜了大發、聚財旺整年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

普渡拜什麼？「12樣食物」拜了大發、聚財旺整年

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
中元普渡是一年之中最重視民俗活動之一。聯合報系資料照／記者周宗禎攝影
中元普渡是一年之中最重視民俗活動之一。聯合報系資料照／記者周宗禎攝影

18日(周日)就是中元節了，中元普渡更是「民俗月」重頭戲，相傳陰間的好兄弟們會在這時返回陽間，因此民眾會慎重地款待祂們，祈求能風調雨順，國泰民安。除了「不要亂拜的10種普渡祭品」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書也分享「12種拜了會發的普渡祭品，拜了大旺一整年」，快參考看看吧。

編輯推薦

  • 中元普渡禁忌曝！「10大供品」拜完衰整年 1類食物恐惹好兄弟釀財運下滑

1.奇異果：

奇異果又稱為吉利果，因此想求財的朋友建議可以拜奇異果來增強財運。

2.橘子：

橘子象徵大吉，而橘子顏色為黃色也有黃金的意味，因此建議可以拜雙顆代表雙喜臨門。

3.水蜜桃：

水蜜桃如同「蟠桃」，吃了後會延年益壽還能增強財氣。另外，水蜜桃裡有很多水，水又象徵為財，因此拜了後就能獲得財神爺眷顧。

4.葡萄：

葡萄為一整串，粒粒堆疊代表財富堆疊，象徵錢一整串進來，偏財運十足，若想求偏財運的朋友建議可拜葡萄。

5.火龍果：

火龍果顏色為紅色，也是財氣與喜氣的顏色，因此拜火龍果能大發四方偏財。

6.魚：

拜魚必須是整條魚，魚尾不僅要挑選大的而且要長，因為魚尾大代表力游向上，魚尾長則象徵財氣長。

7.肥豬肉：

豬肉可挑選越肥越好的，因為肉越肥則代表大口吃四方、財氣驚人，也顯示拜完後能中大獎吃到飽。

8.龍眼：

在中元普渡時，可準備龍眼當作供品，象徵會充滿龍氣。

9.花與芒果：

在中元普渡祭拜時，可準備花與芒果當作供品，一起拜象徵會「開花結果」。

10.5顆水煮蛋：

若想求財的朋友，建議可在中元普渡時準備5顆水煮蛋，象徵金雞下蛋五福臨門，財源廣進。

11.仙草蜜：

想求健康的朋友，建議可在中元普渡祭拜時準備仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。

12.糖果：

若想求愛情的朋友，建議可在祭拜時準備糖果，象徵讓好兄弟吃到甜頭賜給你戀愛。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月

延伸閱讀

農曆七月鬼門開...居家風水12項禁忌「不要鐵齒」

夢境是徵兆！鬼月「夢到女鬼索命」…大吉大利要發財

中元普渡禁忌曝！「10大供品」拜完衰整年 1類食物恐惹好兄弟釀財運下滑

鬼月避免婚嫁、入宅 民俗專家一招破解民眾禁忌

相關新聞

普渡拜什麼？「12樣食物」拜了大發、聚財旺整年

18日(周日)就是中元節了，中元普渡更是「民俗月」重頭戲，相傳陰間的好兄弟們會在這時返回陽間，因此民眾會慎重地款待祂們，祈求能風調雨順，國泰民安。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「12種拜了會發的普渡祭品，拜了大旺一整年」，快參考看看吧。

彰化社頭、鹿港2寺廟 接連辦法會

彰化縣社頭鄉清水岩寺8月12日至16日舉行5天「中元梁皇寶懺超度消災法會」，今年逾萬人參加，總幹事陳慶福表示，近年來，超...

傳藝中元普渡綿延百米超壯觀 12尺高鬼王坐鎮號召「可愛鬼」集合

農曆7月中元節，宜蘭傳藝園區盛大舉辦普渡，今年「傳藝中元祭」8月15日下午舉行，除了近百米長的祭品供桌延綿整條文昌街，更...

鬼月避免婚嫁、入宅 民俗專家一招破解民眾禁忌

鬼月由於民間禁忌多，除了避免戲水、夜間晾衣，甚至嫁娶或入厝習慣上都會避開農曆七月，導致婚宴和房仲市場較為冷清。命理師柯柏...

前世宰殺甲魚為業 向鹿港地藏王超度鱉靈治好大小眼

彰化鹿港地藏王廟今年中元普度法會，有超過1萬3000人參加，總幹事林慧娟說，今年人印象最深刻的是來自台北的不孕女子一次超...

彰化清水岩法會一連5天 超渡毛小孩大增、農藥行也超渡昆蟲

彰化縣社頭鄉清水岩寺8月12日至16日共5天舉行「中元梁皇寶懺超渡消災法會」，今年破萬人報名參加，總幹事陳慶福表示，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。