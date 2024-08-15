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普渡拜什麼？「12樣食物」拜了大發、聚財旺整年
18日(周日)就是中元節了，中元普渡更是「民俗月」重頭戲，相傳陰間的好兄弟們會在這時返回陽間，因此民眾會慎重地款待祂們，祈求能風調雨順，國泰民安。除了「不要亂拜的10種普渡祭品」，清水孟國際塔羅小孟老師臉書也分享「12種拜了會發的普渡祭品，拜了大旺一整年」，快參考看看吧。
1.奇異果：
奇異果又稱為吉利果，因此想求財的朋友建議可以拜奇異果來增強財運。
2.橘子：
橘子象徵大吉，而橘子顏色為黃色也有黃金的意味，因此建議可以拜雙顆代表雙喜臨門。
3.水蜜桃：
水蜜桃如同「蟠桃」，吃了後會延年益壽還能增強財氣。另外，水蜜桃裡有很多水，水又象徵為財，因此拜了後就能獲得財神爺眷顧。
4.葡萄：
葡萄為一整串，粒粒堆疊代表財富堆疊，象徵錢一整串進來，偏財運十足，若想求偏財運的朋友建議可拜葡萄。
5.火龍果：
火龍果顏色為紅色，也是財氣與喜氣的顏色，因此拜火龍果能大發四方偏財。
6.魚：
拜魚必須是整條魚，魚尾不僅要挑選大的而且要長，因為魚尾大代表力游向上，魚尾長則象徵財氣長。
7.肥豬肉：
豬肉可挑選越肥越好的，因為肉越肥則代表大口吃四方、財氣驚人，也顯示拜完後能中大獎吃到飽。
8.龍眼：
在中元普渡時，可準備龍眼當作供品，象徵會充滿龍氣。
9.花與芒果：
在中元普渡祭拜時，可準備花與芒果當作供品，一起拜象徵會「開花結果」。
10.5顆水煮蛋：
若想求財的朋友，建議可在中元普渡時準備5顆水煮蛋，象徵金雞下蛋五福臨門，財源廣進。
11.仙草蜜：
想求健康的朋友，建議可在中元普渡祭拜時準備仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持。
12.糖果：
若想求愛情的朋友，建議可在祭拜時準備糖果，象徵讓好兄弟吃到甜頭賜給你戀愛。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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