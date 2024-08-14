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虎尾中元祭18日舉行 重要路口交通管制

中央社／ 雲林縣14日電

雲林虎尾中元祭18日舉行，預計吸引數萬人潮及龐大車流，可能造成7處普渡區及四周路段交通壅塞。虎尾警分局今天公布交通管制點，將在重要路口執行，呼籲用路人配合。

雲林縣警察局虎尾分局今天發布新聞訊息表示，為讓道路交通順暢，確保用路人權益，虎尾分局18日（星期日）將於光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路市區沿線及中正路等重要路口執行交通管制。

虎尾分局表示，欲經由林森路往西螺方向用路人可左轉由工專路右轉北平路、左轉光復路轉文科路替代；前往台78線快速道路或土庫的用路人可循文科路外環道轉雲97線轉台78線快速道路或至土庫，避免進入市區造成壅塞。

虎尾分局呼籲各承辦活動單位，嚴禁在普渡活動中有妨害風化或違反善良風俗情事，將全力蒐證查察，若有違法情事，將依法嚴辦。

農曆七月 鬼月

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