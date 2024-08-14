和友人「墾丁自由潛水」險被抓交替 一查鬼門開時間驚：超毛

農曆七月期間不少人會遵守禁忌，面對習俗寧可信其有不可信其無，可以抱著敬畏的心，但千萬別「鐵齒」避免招來困擾。一名網友一直以來都很遵守禁忌，但今年卻忘記鬼門開的時間，結果和朋友去自由潛水時差點出事，令他不禁直呼，「好毛啊」。

一名網友在社群平台「Zuvio」發文，他們家一直都很迷信，因此他從小到大都保持著敬畏之心，農曆七月晚上不曬衣服，而且一定不會碰水。近幾年開始他漸漸沒遵守這麼多禁忌了，晚上也會曬衣服等等的，但還是會稍微注意時間，偏偏今年他忘記什麼時候鬼門開，也忘記這個月就是鬼月，他是個很愛自由潛水的人，剛好朋友約他去墾丁自由潛水，他也答應了。

果不其然，他們剛下水沒多久，朋友就抽筋了，由於他們兩人都有證照，有上課、考試，暖身也一定會做好做滿，因此令他相當困惑，所幸原po有學過如何救人並把朋友帶回岸上才沒出事。

後來朋友把潛水衣脫掉時，竟發現大腿有一個超級深又紅的手印，要按超級大力才會有那樣的印記，朋友本以為是原po幫她治療時按的，但她馬上否認，就在這時突然想到現在是八月，上網一查才發現早就鬼門開了，她也呼籲大家，「農曆七月真的不要不信邪」。

網友紛紛表示，「哇，也太毛」、「哇靠，原來七月了喔…沒過七夕就真的無感」、「有些人看不到鬼，不代表別人看不到鬼喔，祝大家平安」。有網友則認為，「我家才不管那個，晚上衣服照樣曬，會覺得怎麼樣的都是老一輩想法，說真的，在意這麼多日子都不用過了。再說，很多老一輩的在鬼月看到發現怪事都會認為是鬼做的，結果都是人為」、「人心其實比鬼更可怕」。