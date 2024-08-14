中元普渡禁忌曝！「10大供品」拜完衰整年 1類食物恐惹好兄弟釀財運下滑

又到了一年一度的中元普渡時期，相傳陰間的好兄弟們會在這時返回陽間，因此民眾會慎重地款待祂們，祈求能風調雨順，國泰民安。對此，命理專家小孟老師也在臉書發文列出「10種普渡祭品」不要亂拜，以免惹禍上身。

1、釋迦： 像是與佛祖同名的釋迦千萬不能拜。 2、檸檬(酸)： 檸檬會酸，拜了人生會酸，一直流眼淚。 3、苦瓜(苦)： 苦瓜太苦，人生會很苦。 4、酪梨(若離)： 會讓家人與同事分離。 5、蓮霧(多霧)： 人生多霧，會讓成功離你遙遠，難以撥雲見日。 6、刺太多的魚： 會讓好兄弟刺到，也會讓自己未來一年不斷犯小人。 7、籽太多的食物： 籽太多好兄弟不喜歡，容易讓好兄弟發脾氣。 8、太冷的食物： 不要拜冷的食物如葡萄、冷凍食品，會讓好兄弟對你冷感，反而招惹好兄弟。 9、去頭去尾的三牲： 中元拜的三牲不可去頭去尾，當心好兄弟認為你吃過了，惹怒好兄弟，未來一年不好過。 10.瓜子與包殼花生： 拜瓜子與包殼花生，好兄弟還要剝殼，會讓好兄弟認為你沒誠意與沒禮貌讓你財富下滑。

小孟老師也表示，普渡時間落在下午的2點到6點前最佳，擺放五牲素果最好，象徵著五福臨門，切記要全熟的食物，水果一樣挑少籽大顆的，會讓你家運大旺。

小孟老師分享，如果想要求財，可以拜5顆煮熟的水煮蛋，代表金雞下蛋五福臨門，財源廣進；要求健康的話拜仙草蜜，象徵「神仙草」來醫治加持；求愛情的話可以拜麻糬或是草莓，讓好兄弟吃甜甜，賜愛情給你。

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