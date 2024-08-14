中元普渡這樣拜最誠心！「好兄弟」吃澎湃的TOP 10供品

供桌上擺這些超澎湃！

flickr/Jimmy Yao

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農曆7月15日（國曆8月18日）中元節即將到來！在台灣，從農曆7月1日，也就是俗稱的「鬼門開」起至農曆7月30日這段期間，許多家戶、社區、公司行號都會進行「普渡拜拜」的儀式，為此向正於人世間「放假」的「好兄弟」們表達敬畏之意。普渡拜拜要準備什麼祭品？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出網友最熱議的10大供品，推薦給正為此而煩惱的你，趕緊加入採買的購物清單！

NO.10 糕餅類

糕餅在傳統文化中，像是農曆春節、中秋節等重大節慶中，是常被用來拜拜的祭品，中元普渡的供品桌上當然也少不了。除了中式糕餅鳳梨酥、綠豆椪、摩訶；業者也積極推出西式蛋糕，例如IKEA於8月10日推出應景的「金紙蛋糕」，外觀是層層疊疊的暗黃色千層蛋糕，加上最上層印有紅框，乍看之下就像是一疊真正的金紙。網友說：「第一次看到可以直接吃的金紙蛋糕，聽說中元節快到了～剛好可以拿來拜拜」。也有人分享自家拜的糕餅類，「我家的太歲星君桌上，則是多了一盒鳳梨酥和四Ｑ餅（蛋黃酥我吃完了）想要水逆時保平安」、「不管是拜天公或是好兄弟都可以買到，蛋糕本體是蜂蜜千層蛋糕，拜完拜就可以直接食用超環保」、「今天又蒸1隻雞跟做2個戚風蛋糕，準備中元普渡跟明天拜祖先！」

NO.9 生米／熟飯

傳統上，祭拜好兄弟多用煮好的米飯，因為一般民俗認為神、鬼都是受到「味」道的吸引，但由於中元普渡期間正逢天氣炎熱，拜熟食容易腐壞，加上不浪費糧食的意識抬頭，現在拜生米也相當普遍，許多大廟、公司行號也會準備生米普渡好兄弟，再捐給有需要的人家。網友提到，「今年公司中元普渡有白米220斤要贈送給有需要的人」、「每年普渡團拜拜完後，管理室就會開始發送白米及波士頓派」、「買了一堆白飯，好兄弟也要吃白飯吧！」

NO.8 金紙、銀紙

紙錢分成「金紙」和「銀紙」這兩種，銀紙拜鬼魂、金紙拜神明。普渡拜神明可準備「太極金或天金」；拜地基主、好兄弟則是使用「刈金、小銀」，燒化金紙時可以請好兄弟前來領受小銀，並恭請好兄弟離開、祈求家裡出入平安。「社區普渡金紙整天鞭炮聲響！」「七月普渡的時候好兄弟也是燒銀紙～大家不要燒錯」、「回顧鴻海之前的中元普渡，更是準備了發糕跟4國紙鈔金紙，祈求業績鴻運當頭」。也有人呼籲「普渡金紙集中燒，心意不變又環保」。

NO.7 盥洗用具

截圖自FB/全聯福利中心

除了美食佳餚外，普渡拜拜也會準備全新的盥洗用具，包含臉盆、毛巾、梳子、鏡子、香皂、牙刷、牙膏等，其用意是為了遠道而來的好兄弟們接風洗塵，並先梳理自己、冷靜一下再吃喝。而盥洗用具祭拜完後，都會盡量避免普通人使用，以免被好兄弟殘留的磁場影響，但也有網友認為「好兄弟用過的才好用保平安」、「拜拜就是保佑平安，當然可以用」。有一作法則是將該組用具收妥，隔年普渡這一天再拿出來使用，「洗乾淨收好，每年拜拜就是固定用這條」、「留著明年拜拜用」。

NO.6 鹹、甜罐頭

普渡很多人會買罐頭囤著，拜拜不容易壞又可以保存很久，鹹罐頭像是鮪魚罐頭、肉醬罐頭、土豆麵筋、黑瓜等；甜罐頭則有牛奶花生、八寶粥等。塔羅命理專家小孟老師曾指出，拜罐頭神明要拜「單數」，陰的好兄弟要拜「偶數」，另外要特別注意的是，拜罐頭不宜使用過期品，以免觸怒好兄弟。網友提到，「今天是中元節拜拜，公司每年都不買餅乾或飲料... 都拜泡麵或罐頭」、「昨天到全聯買中元普渡要拜拜的商品，走到罐頭區看到台Ｘ鰻魚出了新口味」、「那天逛全聯時，看到很多罐頭在特價，應該是中元節大家會拜拜的緣故吧」。

NO.5 泡麵

市面上泡麵口味選擇多、準備快速方便，放在供桌上拜拜看起來也很澎湃，是中元普渡不可或缺的供品之一，也有網友認為，拜泡麵最好要連熱水一起拜，不然好兄弟會認為沒誠意，「九泉之下有熱水可以泡泡麵嗎？」「泡麵、罐頭是伴手禮啦！」「公司大樓中元節拜拜， 請小幫手們自行採買喜歡吃的東西， 結果都是各種口味的泡麵！」「普渡拜拜買麻辣臭豆腐泡麵會被好兄弟討厭嗎XD」

NO.4 水果

pexels

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普渡拜拜可挑選象徵吉祥的水果，在農曆7月為自己招來好運，命理專家雨揚老師建議，選蘋果（保平安）、奇異果（諧音：吉利果），也可以買火龍果和龍眼，兩個放在一起，吃了會有龍氣。此外有些水果被視為禁忌，像是不拜香蕉、李子、梨子、棗子，「蕉（棗）」、「李」、「梨」合起來，就有「招你來」的含意。此外，榴槤（流連忘返）、鳳梨（鬼旺）、釋迦（釋迦牟尼佛）也盡量避免。網友說：「慎選水果祭拜，避免鳳梨、香蕉、李子、水梨」、「說真的不要太被傳統桎梏，我爺爺生前愛吃釋迦，我每年都會準備」、「用喜歡吃的去拜就好啊，最後要解決這些食物的是人啊」。

NO.3 非酒精飲料

非酒精飲料常見的像是茶類、果汁、氣泡水，還有汽水、可樂等象徵「有氣才會旺」，網友認為，「吃大餐最需要的就是各種飲料喝起來，可樂、雪碧、綠茶」、「中元普渡必備，熟悉的麥Ｘ最對味」、「小時候的中元節最期待的是滿桌子的餅乾飲料」。

NO.2 三牲

供品「三牲」即雞、豬、魚，傳統習俗上，必須選用全雞、全豬與全魚，不將肢體分解，讓所有好兄弟們能吃到祂們喜歡吃的部位，且不可去頭去尾，尤其是魚，必須留尾巴，但現在不少人選用其他食物來替代，更為便利，像是豬肉用香腸代替；魚用魷魚乾貨代替；雞可用雞蛋代替。網友分享，「三牲的話注意不要切，且有看到說可以買外賣的」、 「有豬肉滿福堡、雞塊、麥香魚，三牲都齊全了」、「買果凍就好了」、「三牲～甘蔗煙燻雞、肉鬆、乾魷魚」。

NO.1 餅乾零嘴

截圖自FB/家樂福

每年中元節各大賣場就開始推出促銷或特價活動，不少人在準備祭祀供品時，就會因為價格便宜，一次買了好多餅乾零食。而根據老一輩人的觀念，要盡量避免選擇有「旺」相關含義的餅乾或食物，才不會「旺」好兄弟。網友說，「能夠正大光明採購零食的日子，就是中元普渡的時候」、「中元節的本體是零食好嗎，要去家X福買好買滿」、「不要買旺旺的就好」、「巧克力系列」、「椰香乖乖一定要的啦！」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月10日至2024年08月08日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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