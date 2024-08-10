鬼門開要注意！網議TOP8你不可不知的「鬼月禁忌」



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「鬼月禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的鬼月禁忌排行。

在傳統文化中，每逢農曆七月，鬼門將打開讓魂魄回到陽間接受祭拜，而為了避免觸怒鬼魂，衍生初許多習俗、禁忌須遵守。為了保護自己的安全，究竟鬼月有哪些禁忌必須避免呢？快來看看網友熱議的八大鬼月禁忌吧！

好兄弟抓交替「水上活動」須小心 農曆七月「結婚」恐引來好兄弟妒忌

▲ 網友熱議TOP8鬼月禁忌 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「鬼月禁忌」相關話題的討論，可以發現許多網友認為在鬼門開時盡可能不要進行「水上活動」，以防被好兄弟「抓交替」。

面對親人、長輩的提醒，有網友便表示家人每逢「農曆七月到」就提醒自己不要去玩水，讓他覺得「家裡每次都這麼迷信」，讓人真的受不了，引來不少人在評論區熱烈地回覆，有人認為不管相信與否，都應該「尊重彼此的信仰」、「尊重神明」，但也有民眾提出反駁道「感覺跟水域的安全比較有關」。因此有網友便提醒到，其實無論農曆或國曆，外出、戲水本就該落實與遵守安全守則，才能快樂出門、平安回家。

而在鬼月「結婚」也是不少民眾的忌諱。有民俗專家認為結婚可能導致好兄弟觸景傷情、招來忌妒與騷擾，有準新人便上網發文，表示由於「農曆七月」到了，母親希望她能把結婚檔期後延，母親更埋怨地說「年輕人都不迴避禁忌」，讓想結婚宴客的新人們十分苦惱。

對此，有網友指出雖然鬼月結婚「花費低」，甚至能夠「每桌折2至3成」、「菜色自動升」等優點，不過更該注意家人、賓客對於傳統習俗是否忌諱，尊重各方信仰想法，才是舉辦完美婚禮的關鍵。

此外，「買房/搬家」同樣是備受網友們熱議的鬼月禁忌之一。許多人認為在搬遷的過程中，容易因產生過大的動靜、噪音，而驚動附近的鬼魂，甚至吸引遊魂趁機進入。對此，有風水師指出「鬼月不能搬家是傳統迷思」，能否搬遷的關鍵不單只是「農民上的日子」，時辰、房子屋齡、附近有無墓園或公廟才是重中之重，在買房、搬家之前多加留意，才能避免沖煞。

你還聽過鬼月時有什麼禁忌嗎？儘管隨著時代、科技的發展，相關的鬼月禁忌都已逐漸被人們淡忘，但我們對於這些傳統習俗仍應保持敬畏之心、尊重包容多元的想法與信仰！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「鬼月禁忌」相關討論則數。

觀測期間：2023/07/01-2024/07/25，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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