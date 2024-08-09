農曆七月不宜看房買房？民俗專家：做好四件事「入厝免驚」

現在房市正夯，許多民眾趁著暑假帶著全家大小看房，卻又擔心農曆七月鬼月是否適合看屋，會不會不吉利或被鬼跟隨附身？

旺好運谷帥臻老師從三個面向來說明。

第一是民俗學：

民間傳說農曆七月鬼門開，無形可以自由進出任意空間，當一個無人居住的空房子，鬼魅容易進入躲藏在屋子四周陰暗的角落，所以當人的氣運低落或是運勢不佳時，進入到這樣的空間磁場，很容易受到無形干擾而被煞到，故有此禁忌。

第二是心理學：

因為民俗的形成是一種共識，大家的集體潛意識，以後若遇不順，旁人就怪罪於農曆七月所做的事，讓你不得不相信鬼月的影響力。

第三是擇日學：

自古擇日並沒有所謂的鬼月、鬼新娘的說法。專業擇日紅皮通書上，農曆七月照樣有吉利日可以結婚，搬家，交車，甚至求醫療病，進行火化、入殮、晉塔喪事都可以。

谷帥臻老師建議，從術數專業擇日的角度，農曆七月的鬼月並沒有特別禁忌，而是需要根據「用事」來選擇適宜的日子，只要不要沖犯到主事者的生肖，或是方位坐向，就可以放心的去執行。

但你若相信鬼神，並且「心中有怕怕的感覺」，考慮到傳統心態仍有「擇日不破民俗」的說法，那麼就盡量避開農曆七月，千萬不要給自己找麻煩。

現代人忙碌，若不得不在農曆七月間搬家入厝，做到以下幾點，也能不影響運氣：

1. 入厝前三日，將屋內所有房間燈光打開，燈火通明照虛耗，讓鬼魅無所遁形。 2. 根據用事「擇日」尋找適合「移徙、入宅、安床」的日子，不可沖犯主事者生肖或是方位坐向。 3. 早上正午前完成搬家（早上5點至中午12點陽氣最旺)。 4. 農曆七月間搬家盡量低調，不要進行入厝儀式大肆宣揚慶祝，以免驚動無形樂極生悲。

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