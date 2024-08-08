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當心卡陰犯煞！鬼月要特別注意的「3大生肖」虎不要亂跑 第一名當心財庫破損

聯合新聞網／ 非貓不可
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每到農曆七月，也就是俗稱的鬼月，大多人都會注重各種禁忌，以免惹禍上身，在十二生肖中，有幾個生肖需要特別當心，否則可能就會替自己帶來額外的傷害，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：虎

熱情大膽的虎寶寶，總是充滿朝氣，又具有強烈的自信心，總是天不怕地不怕，任何事情都認為只要靠著自我能力，就一定能夠征服，因此愛玩、愛挑戰是虎寶寶天生的特質，他們百無禁忌，沒有膽怯，但在鬼月裡，可不是什麼地方或遊戲都適合去嘗試，而喜愛到處亂闖的虎寶寶，在今年鬼月特別容易有卡陰犯煞的情況，所以奉勸虎寶寶，在這段時間裡，還是乖一點，不要到處亂跑會比較好。

第二名：豬

渾身散發浪漫的豬寶寶，情緒起伏較大，雖然他們常保持著樂觀開朗態度，但詩人氣息啟動時，下一秒馬上又會變得態度消極，多愁善感，而這種變化多端的情感運作，在今年鬼月裡，特別容易吸引到爛桃花，讓許多異性想要接近你，認識你，如果豬寶寶一不小心動情時，就很容易掉入桃花劫中，遇人不淑，建議豬寶寶在鬼月的時候，要收斂自己的情感，盡量不要掉入情網之中。

第一名：雞

精力充沛，能言善道的雞寶寶，天生具有強烈的主觀意見，也很喜歡高談闊論，高調發表自己的意見，並想要用盡一切力量去說服眾人，讓所有人都認為雞寶寶的觀點才是正確的，但在鬼月這段時間裡，雞寶寶的思緒其實容易有錯誤的方向，尤其在投資理財上，更要趨於保守，多看多觀察，千萬不要堅持己見，胡亂投資，否則很容易會有投資失利的情況，讓自己的財庫破損受傷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月

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