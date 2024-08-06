鬼月1習俗不能做？ 網直言「人比鬼兇」照做無誤

現在已進入農曆七月，俗稱的「鬼月」，網路上有分享許多鬼月禁忌，其中一項包含避免晚上在外曬衣服，尤其是小朋友的衣服要在太陽下山前收進屋子裡。不過這項習俗遭網友吐嘈「人比鬼兇，我照洗無誤」。

一名網友在PTT發文表示「想知道有人農曆七月晚上曬衣服之後，有出現被煞到症狀的嗎？因為我鬼門開前晚上曬衣服，現在還沒收進來耶，怎麼辦？還要穿嗎？」

對此，網友吐嘈「鬼門開不要出門，這次智力測驗」、「鬼月洗澡也很危險，洗頭是人防禦最低的時候」、「鬼門開不宜吹冷氣，會加重陰氣，也不宜穿衣服」、「不要喝拿鐵，會有鐵鬼，火車會來撞你」。

也有網友分享經驗「大學租外面，白天打工都馬只有晚上可以洗，也是照洗啊」、「沒差吧，不然你要上班族怎麼生活？白天特別請假來洗衣服？」、「害怕就拿去給中午太陽曬，或晚上洗完直接拿去烘衣機」、「人比鬼兇，這種習俗要滅掉，不然上班上學的人怎麼洗衣服？」

《聯合新聞網》先前也報導過鬼月禁忌，包含不遮住額頭、避免禍從口出、忌遠行，行夜路、穿搭忌黑白挖洞、避免靠牆與陰暗潮濕處、不玩祭品、不踢金桶、不撿紅包、半夜避免曬衣服。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。