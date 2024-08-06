半夜吹口哨、洗曬衣服通通都不行！10大鬼月禁忌行為一次看

今年農曆七月是哪幾天？鬼月由來為何？

農曆七月鬼門開，除了中元普渡拜拜要注意的眉角，還有許多人會好奇日常生活中有哪些需要小心的禁忌？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起來看「10大網友熱議的鬼月禁忌」，提醒自己以及身邊的親朋好友，適時遵循才能趨吉避凶、平安度過。

以農民曆時辰作為計算，今年8月3日23時（子時）至9月2日23時為鬼月期間。根據國家文化記憶庫說明，農曆七月之所以發展成鬼月，可能是來自於台灣經歷多個政權、移民社會影響，由於台灣從荷蘭、鄭氏、清朝、日本到中華民國統治，外來政權與原住民、移民間彼此鬥爭，導致傷亡無數，沒有親友可以協助祭祀的亡者成為孤魂野鬼，台灣人為了安撫這些葬身異地的亡魂，遂於農曆七月進行一連串祭祀活動。

農曆七月成為民眾口耳相傳的鬼月，民俗社會也跟著出現許多禁忌規範，例如晚上不能亂拍照錄影、拍別人肩膀、窗邊或床頭掛風鈴等，隨著時間推移，儘管現今大多數人已經不再迷信，不過「寧可信其有，不可信其無」，若是能夠對這些禁忌保持敬畏之心，相信大多時候還是能夠逢凶化吉、闔家順遂。

No.10 半夜洗曬衣服

示意圖／ChatGPT

忙碌了一整天，許多人都會選擇回家洗澡後立即將髒衣服丟到洗衣機清洗，待清洗完畢後再將衣服掛在陽台晾乾，不過若是鬼月期間在晚上洗衣服、曬衣服，好兄弟有可能就會依附在潮濕的衣服上，等到晾乾時跟著衣服收進家中。若是以實際角度而言，晚上晾衣服沒有陽光照拂，就算晾乾可能還是會有霉味，加上隨風飄揚的樣子，如果稍微瞄到可能也會被嚇一跳，所以大家盡可能還是不要在半夜曬衣服。

有網友透露聽聞晚上晾衣服會招惹不好的東西，其他人也紛紛表示，「就沒有太陽紫外線殺菌」、「長輩比較容易忌諱這種」、「只有七月會避免，其他時候照常洗」、「聽到的民俗說法是，農曆7月不能晚上收衣服，因為阿飄會試穿衣服，就會一起把他們收進來，沒說不能晾衣服」、「主要是濕太久會有一個霉味」。

No.9 晚上慶生開趴

示意圖／ChatGPT

「祝你生日快樂！」一年365天當中，自己的生日都會希望身旁的家人、好友不只會銘記在心，還希望他們能夠大肆為自己狂歡慶祝，不過如果你的生日正好落在農曆七月，大多數的長輩可能會告誡你切勿在晚上慶生，也不要大張旗鼓開party，反而要越低調越好，避免招來孤魂野鬼湊熱鬧幫你過生日。

去（2023）年8月曾有民眾為了幫朋友慶生，在壽星自願的前提下，不惜在鬼月期間以保鮮膜包覆全身，類似「木乃伊」姿態立於車頂，甚至大肆播放慶生歌曲遊街，不僅嚇壞許多路過民眾，後來警方接獲報案到場了解，確認是慶生惡作劇之虞，也查出車輛為註銷車牌，除了開單告發、拖吊車輛，也告誡當事人勿再有類似行為。

No.8 夜遊、夜衝、夜教

示意圖／ChatGPT

說到大學生最愛的事情，莫過於在夜晚時分玩交換鑰匙，載著同學直奔山頂夜衝，享受奔馳在山路的快感，亦或是在隔宿露營期間舉辦夜教活動，挑戰自己的膽量在哪裡，不過若是在農曆七月期間，夜遊、夜衝、夜教等晚上在外逗留的行為，大多會被認為不太適宜，還有一說是夜晚在外遊蕩，容易因為視線不清楚發生意外。

先前中原大學一名女學生在Dcard上爆料，自己參加迎新宿營，卻發生隊呼出現不雅字眼，還在鬼月期間舉辦夜教活動，讓該名女學生直呼自己「好後悔參加宿營」，事後校方也緊急出面回應，強調學校一直以來對於各系系學生會辦理聯合活動，反覆持續宣導性平、社會秩序及安全等相關注意事項，未來會再加強宣導的力道，避免類似事件發生。網友對於鬼月辦夜教表示，「大一不打算去宿營的一大部分原因就是怕這種事」、「不只是走走吧，還會有人扮鬼在路上嚇你，解任務的故事也是鬼故事」、「個人認為現在鬼月還沒結束，還是要謹慎點」。

No.7 撿路上紅包、娃娃

示意圖／ChatGPT

在台灣人眼中，看到地板上掉了一袋紅包、鈔票、零錢、物品，尤其是在鬼月期間，可能都會先猶豫片刻要不要撿起來，因為相傳若是把掉在地上的紅包袋、物品撿起來，有可能會讓你意外獲得一段陰緣，或是讓好兄弟跟隨著你回家。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙曾指出，家中洋娃娃、人偶、神像不宜擺放太多，建議可以在鬼月期間用紅紙剪成十元銅板大小，將其貼在人偶底座、腳下，以防被好兄弟入侵。

有網友以「地上紅包不要亂撿」為題在Dcard上發文，原PO透露自己的外公曾出自好奇撿拾地上紅包，隨後騎著腳踏車回家，有次騎腳踏車經過農田，有鄰居告訴外公身後載著一個小姐，後來到廟裡找廟公做法才讓對方消失，網友也紛紛留言表示，「紅包我不敢撿，但發票我坦白我很心動。那是機會，機會啊機會啊！」、「虎尾地方超多，一堆放紅包是要改運或冥婚的，所以不能因為貪就亂撿喔」、「我記得從很小的時候我爸媽就叫我們不要亂撿紅包，不然會娶鬼新娘」。

No.6 半夜吹口哨、唱歌

農曆七月晚上是好兄弟活躍的時間，如果在半夜時分選擇吹口哨、吹笛子、彈奏樂器及大聲唱歌，甚至是敲敲打打、發出聲響，這些聲音可能會讓好兄弟誤以為是你在呼喚、試圖博取他們的關注，有可能就會讓阿飄找上門。事實上半夜也不適合吹口哨、演奏樂器或是大聲嚷嚷，以免打擾到鄰居休息，甚至變成他人眼中的惡鄰。

10年前曾有網友在PTT分享自己小時候曾被阿嬤交代半夜不可以吹口哨，原PO透露國小四年級時住在新北市三峽區山區附近，晚上騎著三輪車讓其他小孩跟著追，邊騎邊吹口哨，沒想到停下來想假裝被抓到時，卻發現其他小孩沒有開心到尖叫，還望見二樓半空中飄著長髮及腰、穿著白長袍的物體。原PO領著孩子們安全跑回家，後來也直呼「包青天真的沒亂演！真的一模一樣啊啊啊啊」，雖然不確定是不是因為吹口哨的關係，不過也嚇壞其他網友，「故事真心毛」、「做月光浴的鬼：哎唷終於有人吹口哨了，活著都沒人吹過」、「畫得我雞皮疙瘩」。

No.5 送肉粽、跳鍾馗

起源於彰化鹿港的送肉粽儀式，主要是為了避免上吊自縊的亡者怨氣影響，法師會藉由舉辦法會、用繩索固定代表亡者冤魂的物品，沿著事先規劃好的送肉粽路線放鞭炮，最後一路送到當地海邊、河流出海口焚燒，達到驅邪送煞效果；跳鍾馗則主要是用來驅鬼、除煞，常見於普渡後送走孤魂野鬼、廟宇落成、戲台開台、拓墾開地、新墳完工時，北部地區若是發生車禍、溺水、自殺等意外事故，也會跳鍾馗驅鬼，台南、高雄等沿海地區則會在結婚、做壽、彌月祭拜天公前跳鍾馗除煞。因此不論是送肉粽還是跳鍾馗，大多都會請生人迴避。

去年彰化市曾發生死者家屬堅持鬼月舉辦送肉粽科儀，路線還會經過國道3號，不僅人心惶惶，民俗專家還斷言，農曆七月婚喪喜慶都不宜，原本消災解厄反倒會招惹好兄弟，呼籲民眾不要鐵齒。後來送肉粽儀式被證實未能如期舉辦，除了延至鬼門關後舉行，路線也進行大幅變動，網友對此留言回應，「尊重信仰！不管認同與否，侵犯他人的信仰實在沒必要」、「心誠尊重好兄弟不是更重要」、「信仰沒問題，但可以不要過度擾民嗎」。

No.4 買房買車、入厝安床

示意圖／ChatGPT

如果近期有想要買賣房屋、購入新車或是搬家入厝的人，適逢鬼月期間大多都會被身旁的人勸退，建議等農曆七月過後再繼續進行，自古流傳下來的說法則是因為鬼月期間買房、買車，容易買到不乾淨的房子、車子，在此期間也是房地產、車行的淡季，如果真的沒有急用需求的人，不妨也可以等到鬼門關後再購買比價。

有網友今年7月於Dcard上發文，指出自己年初買房，預計8月中旬可以裝潢入厝，加上現在寄人籬下，希望能越早搬進去越好，不過考量搬家時會遇到農曆七月問題，因此上網尋求大家的看法，網友也紛紛發表個人意見，「你都問了就知道你很在意，如果不遵守的話你以後不順一定會想到這件事，還是等一下換心安吧」、「農曆七月盡量少變動，有問題神明那段時間也不辦事，當然信者恆信，沒有這個想法就沒關係」、「車都沒什麼在交車了，何況房子～住下去好多年，不差這一個月，不要鐵齒～～等待為了更美好」。

No.3 訂婚、結婚宴客

示意圖／ChatGPT

兩個相愛的戀人步入結婚禮堂，都會希望能夠接受身旁的人的祝福，因此不論是訂婚還是結婚宴客，都會選擇一個良辰吉時舉行，其中農曆七月大多會直接避開，主要也是因為許多好兄弟在還沒結婚時就抱憾過世，除了可能是生前沒有覓得好姻緣，還有可能是正準備結婚卻來不及完成婚禮，所以在鬼月期間舉辦婚禮，大多也會被認為對他們不敬，招來好兄弟的妒忌。

不過隨著時代轉變，越來越多人趁著折扣優惠，選擇在農曆七月淡季時結婚，還有人會特別選在七夕時刻登記結婚。去（2023）年農曆七月前夕就有網友特別發文詢問是否適合在鬼月登記結婚，網友表示，「我是去年農曆七月登記，也是被長輩說不妥，但我還是依然照做」、「七夕情人節也很多人登記的！可以直接打電話問戶政看看到時候有沒有什麼活動」、「如果很在意就看吧，但七夕未必是好日子，但那天剛好是宜嫁娶的話，那很幸運喲」、「我們登記、宴客都沒看日子，只要雙方開心都是好日子」。

No.2 海邊戲水、溪邊釣魚

示意圖／ChatGPT

農曆七月鬼門開到鬼門關期間，正好適逢學校暑假，炙熱的天氣大多會讓人想前往海邊戲水，不過家中長輩都會害怕「水鬼抓交替」，所以總是耳提面命要求孩子們不可以前往海邊、河邊戲水。此外，釣魚被視為是「殺生」舉動，因此相傳在鬼月釣魚有可能會釣到「變身魚」。但台灣七、八月天氣炎熱，就算不考量鬼月民俗禁忌，如果天氣炎熱擅自跑到危險水域、沒有救生員的地方玩水，溺水的可能性也會大幅提升。

除了在鬼月玩水被視為是禁令，先前有網友分享農曆七月「含冰塊」也會被禁止，因為把「冰塊」去掉部首後就會變成「水鬼」，讓不少網友大開眼界，「可以信但不要迷」、「看到冰塊的原因，笑出來哈哈哈哈」、「剛嗑完一袋冰塊的我」、「這樣是不是不能喝手搖杯了...還是要去冰」、「這種溫度不讓人碰冰塊絕對熱死變厲鬼給你看欸」。

No.1 口出穢言、講鬼故事

示意圖／ChatGPT

平時習慣罵髒話、口出穢言、把死掛在嘴邊的人，在鬼門開之後可要注意了！農曆七月要尊重從陰間來訪的好兄弟，除了不可以稱呼好兄弟為鬼，平時也要避免講鬼故事，否則可能真的會把人嚇破膽，塔羅牌小孟老師特別於近日指出22項禁忌，其中中元普渡時千萬不要隨口罵髒話，因為若是不小心讓好兄弟在吃飯時聽到，不小心惹怒他們可就不好了。

網友對於鬼月口出穢言、講鬼故事也驗證，「七月話不能亂講」、「不可以惹到好兄弟亂講話是真的」、「謹言慎行方面，主要是不要開鬼月相關的玩笑」、「從小長輩就時常在鬼門開之前叮嚀鬼月不要亂說話，以免招來厄運，看到什麼或聽見什麼就裝不知道，不要被『他們』發現了」，還有新聞媒體報導有婦人結帳時掏出金紙，由於正值農曆七月，婦人舉動也當場嚇壞店員及一票網友，網友留言表示，「大冒險輸了吧」、「這個去地下室才能用啦」、「七月剛放暑假出來忘記把冥紙拿去換台幣」、「這應該能提吿了」。

【網路溫度計】提醒您

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信◎

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年08月04日至2024年08月02日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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