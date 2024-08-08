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夢境是徵兆！鬼月「夢到女鬼索命」…大吉大利要發財

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為女鬼示意圖。圖/ingimage
圖為女鬼示意圖。圖/ingimage

鬼月」很多人很緊張，總覺得禁忌超多，做事綁手綁腳。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月如果夢到10種夢境都是好事，可能會發財，尤其夢到女鬼索命，更代表財運到！

10夢境看過來

夢境1.夢到鬼魂穿牆：

代表你會穿越障礙。

夢境2.夢到往生祖先來找你並發金光

會有中樂透或威力彩可能。

夢境3.夢到燒紙錢並且燒很旺：

買的股票基金房地產漲到爆。

夢境4.夢到女鬼索命：

此夢竟然是大吉夢，代表外出大吉大利，可投資海外基金、海外股市、外幣、海外房地產等，都會大有展獲。

夢境5.夢到被鬼追：

代表會被錢追著跑，創業中人業績翻紅。

夢境6.夢到鐘馗：

會有貴人指點讓你發財。

夢境7.夢到七爺：

代表延壽，一見大吉，謝必安（七爺名字），會大發偏財，賭運亨通，逢賭必贏；反之夢到八爺不好。

夢境8.夢到棺材：

投資卡住都能解套。

夢境9.夢到自己變成鬼：

代表業務合作成功，欠款收回。

夢境10.夢到家中有人往生：

家人手氣旺，可以藉由家人手氣買大樂透威力彩。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月

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