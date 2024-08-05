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鬼月情侶八大禁忌！不壁咚、不說「愛死你了」…當心會出事

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為情侶示意圖。圖／ingimage
圖為情侶示意圖。圖／ingimage

鬼月到，很多忌諱要注意，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月談戀愛，有八大禁忌，包括不能壁咚、不要深夜去散步，情侶們要注意。

鬼月情侶不能做的事

1. 情侶不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到好兄弟。

2. 不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

3. 情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4. 情侶切莫在鬼月對另一半說「想死你了」或者「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5. 鬼月情人不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6. 鬼月情人不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7. 鬼月情人一起遛狗避開公園與河提，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8. 鬼月情侶避開視訊，當心視訊途中接收到莫名靈界電波。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月

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