鬼月地雷別踩！七大禁忌一次看 雨揚老師提醒「千萬別遮額頭」
時序進入農曆七月，俗稱鬼月，「鬼門開」後應該注意什麼，命理專家雨揚老師共分享了七大禁忌提醒大家特別留意。
雨揚老師近日在臉書分享，鬼門開後要注意的七大禁忌，包括：
一、不遮住額頭：盡量避免戴帽子或是留瀏海，也避免露肚子的服裝。
二、避免禍從口出：鬼月期間建議不要聊八卦，也避免和他人談論是非。
三、忌遠行，行夜路：遠離水邊與避免夜間探望病人。
四、穿搭忌黑白挖洞：避免穿著全黑或全白衣物，避免破褲與有挖洞的衣物。配戴金飾、銀飾可增添好運。
五、避免靠牆、靠近陰暗潮濕處：用手接觸古蹟建築或是樹木，家中建議除濕、避免家具陰暗潮濕。
六、三大地雷要注意：不玩祭品、不踢金桶、不撿紅包。
七、半夜避免在外曬衣服：尤其是小朋友的衣服務必在太陽下山前收進屋內。
雨揚老師強調，額頭中心點名叫「司空」的位置主官運及貴人運，如果將其遮住會招來陰氣，所以鬼月期間務必避免遮擋額頭。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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