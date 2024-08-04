今天鬼門開4生肖當心！命理師列10禁忌「23點前要回家」：真的有鬼

8月4日（農曆7月1日）鬼門開，台灣風水命理大師江柏樂表示，好兄弟會放假一個月「在陽間遊走」，這段期間神明以及神明的兵將，都不會去干擾，因此每年農曆7月，全台灣大大小小的廟既不起乩也不辦事，神明都會休息一個月。江柏樂盤點10件農曆7月比較可能會發生的事情，提醒民眾千萬不要鐵齒犯下大忌，以免衰事纏身。

江柏樂在YouTube頻道上傳影片，告訴大家「盤點網路10大鬼月禁忌，10個竟有8個真有其事」，列舉10大禁忌如下：

一、晚上別出門

晚上11點在傳統的節氣裡叫子時，也是陰氣開始比較盛的時候。江柏樂指出，子時（23點到1點）、丑時（1點到3點）、寅時（3點到5點）、卯時（5點到7點）這4個時辰，是好兄弟活耀的時間，所以這段時間最好待在家裡，避免外出。江柏樂點名龍、狗、牛、羊4個生肖要特別小心，因為流年犯太歲跟犯偏沖，運勢比較差，務必要盡量留在家裡。

二、不要搬家、結婚

江柏樂指出，雖然今年在傳統的農民曆上面，是有註明宜搬家入宅，但是他建議民眾不要做這件事情，破解的方法為在農曆7月之前，就先搬一些東西入宅。至於農曆7月鬼門開期間，千萬不要入宅搬家，以免引狼入室，引來好兄弟的注視，「祂順便搬去你家，那你家就會雞犬不寧」。

三、不要玩水

農曆7月禁止到河邊、溪邊、海邊、池塘戲水，原因是現今社會流行火葬，很多鬼魂並沒有所謂的宗教信仰。雖然台灣人通常會在火化的過程中，叫往生者的名字說「某某人，趕快跑，趕快跑，待會要燒你的身體了」，但是對於一些比較不懂習俗的人，在火化的過程會忘了喊出這句話，導致往生者的魂魄被火燒到，那麼祂們在農曆7月放假的時候，就會到河邊、溪邊、海邊泡澡，「結果你在那邊戲水，嘻嘻哈哈很快樂，然而人是很變態的，你既然很快樂，祂就會想讓你悲傷，你有可能被抓交替，被拖入、跌入水中，不幸的事就發生了」。

四、不要說「鬼」字

關於這點，江柏樂認為即便說了「鬼」字，也不太可能會發生倒楣的事，「鬼就是鬼，啊你說『鬼』會怎樣？（其實）不會怎樣」。

五、晚上不照鏡子

雖然江柏樂沒有對此多做解釋，但不少鬼片都有從鏡子看到不好東西的鏡頭畫面，相傳鏡子是「通往陰間地府的道路之一」，所以要盡量避免在晚上照鏡子，以免看到不正常的東西或畫面。

六、不要拍人肩膀

外出時朋友走在前面，千萬不能隨便叫對方名字、拍他肩膀。江柏樂分析，人通常有三把火，頭頂上一把、左肩右肩各一把，「你這樣拍，會把人家的三昧真火給拍熄，一旦拍熄運氣就會黯淡，什麼倒楣事都會發生」，對方可能會生病或者跌倒。

七、不要玩碟仙、錢仙

江柏樂坦言，真實的案例非常多，過去曾經有某某大學的學生，玩碟仙玩一陣子之後，發現碟子沒有跑回去，所有人都嚇跑了。江柏樂解釋，之所以會這樣，是因為「真的有鬼」，尤其在農曆7月，祂就跟你玩，請不回去你就倒楣了。江柏樂透露，「結果那個學生，後來聽說就不正常了」。

八、晚上不拍照

江柏樂表示，這麼做會把好兄弟「莫名其妙地拍進去」。他提醒，農曆7月拍照，比較可能會發生「照片上多一隻手、腳、頭出來，或是多出一個人」。

九、晚上不吹口哨、吹笛子

江柏樂解釋，因為口哨、笛子跟師公的那個鈴鐺音律比較接近，你搖鈴鐺的時候，或者有些人喜歡在門外掛個風鈴，就會引來好兄弟的注視，甚至好兄弟還會進到家裡去。江柏樂透露，自己小時候住鄉下，有一次去看電影看到晚上11點，累到睡在電影院裡面，結果晚上回家，邊走路邊吹口哨，「半路上就把好兄弟引來了，結果鬼魂就跟到家裡去」。

十、不要曬衣服

江柏樂說，相傳水帶陰性，所以好兄弟容易附著在上面，然而他認為這一條禁忌是不成立的，「鬼魂不會附著在衣服上面，不可能的事情」。

最後，江柏樂補充，以上10項禁忌中，他認為第4點和第10點「比較不會發生」，至於其他8項都有可能發生，呼籲民眾不要鐵齒、不信邪。

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