農曆7月忌辦喪 殯儀館火化暴增

農曆7月有不辦喪的民俗，喪家為此趕著處理後事，高雄、新北等地殯儀館近日火化量大增，高雄兩個火化場處理量已達上限，導致停靈區滿載、遺體火化須排隊，最大的廳景行廳一度改作冰存遺體之用，殯葬業者批「市民死得沒尊嚴」。高雄市殯葬管理處指出，已新增64個冰櫃，也把景福廳改成冰櫃區，明年起逐年汰換火爐提升火化效率。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，傳統認為農曆7月諸事不宜，尤其下葬或進塔恐凶上加凶，才有農曆7月不下葬的習俗，但農曆7月也有人過世，變通方式建議可先火化，等農曆7月過後再下葬或進塔安位。

高雄市立殯儀館近年火化遺體比疫前增2千多具，一殯及仁武二殯火化場共23個火爐，單日處理96具遺體，最多108具，殯葬業發現6月中旬後，一殯冷凍寄棺大樓和冷凍室「滿位」，最大的禮廳景行廳騰出一半空間暫放冷凍櫃仍不夠，又開放景福廳。

業者指出，連火化都得排隊，殯葬處7月初還為此發文通知，7月底前每天火化不限量。記者調查，每具遺體火化時間約20分鐘，但為避免火爐持續使用造成溫度過高，須輪流冷爐再啟用，冷爐約需40分鐘。

喪家被迫將親人遺體暫厝景行、景福兩廳等待火化，大高雄葬儀公會理事陳威廷抨擊，冰櫃不夠、火化須排隊，讓市民死得這麼沒尊嚴，家屬更情何以堪，尤其遺體暫厝市殯冰櫃和豎靈1天約750元，因冰櫃不夠，改租用禮儀社的冰櫃，1天至少要1500元，增加家屬的負擔。

高市殯葬處統計，2021年火化數2萬3千具，2023年增至2萬5317具。2020年7月火化量1698具，今年7月已達2259具。

高市殯葬處長黃中中說，疫後市殯處理量確實增加不少，加上習俗農曆7月不辦喪，上月處理量較大，今年已新增64只冰櫃，明年起逐年編列預算汰換5座火爐，提升火化效率。

殯葬處指出，民眾治喪多以吉日為考量，農曆7月仍有許多吉日可供治喪，吉日火化本就應依序排隊，只要有預約，當日一定處理完畢，並無火化或冷凍量能不足情形。

新北市板橋殯儀館平常淡日火化量平均50具、大日為80~90具，近日火化最大量單日達153具。

新北民政局指出，因應農曆7月習俗所租36具臨時冰櫃未使用，量能沒問題；北市殯葬處則指近3年農曆7月冰櫃使用率確實攀升，但仍夠用。

（記者石秀華、宋原彰、林保光、徐白櫻、楊正海、張曼蘋）