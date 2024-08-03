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鬼月求財開運！今晚11時「鬼門開」做這件事…五鬼運財準備發了

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為鬼門開前，嘉義布袋火燈夜巡場面，百人高舉火把趕鬼。圖／嘉義縣政府提供
圖為鬼門開前，嘉義布袋火燈夜巡場面，百人高舉火把趕鬼。圖／嘉義縣政府提供

今晚11時鬼門關大開，「好兄弟」來到人間。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，鬼月求財開運大法，要選極陰月極陰日極陰時」，教你如何利用鬼月期間幫自己開啟財運之門。

《鬼月求財開運大法》

1.求陰財

今年鬼門開是8月3日晚上11：00，因此要在「極陰月極陰日極陰時求陰財」，所謂陰財就是樂透財，建議在8月3日晚上11：00，拿取紅包袋裝5枚50元硬幣，象徵五鬼運財，記得要拿著紅包袋再對著天空冥想鈔票掉落就能增加偏財運，想完後紅再將錢拿去花即可。

2.洗熱水澡

鬼月屬陰月，熱水屬陽氣，多泡熱水澡能抵擋陰氣入侵，發財又健康。

3.去醫療院所要注意

若要去醫療院所，請先在口袋或包包放一包海鹽，離開後在回家的的路上將它丟掉。海鹽自身帶有淨化氣場的作用，因此會在你身上形成保護圈，當你有沾附到不好的能量時，會中和它所帶來的負面影響。小孟老師在此提醒你，記得要丟在垃圾桶別破壞環境唷！

4.借陰發陰

鬼月期間也可以準備一個碗，裡面放1元、5元、10元、50元，再倒入冰水，最後將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上，錢拿去花即可。

這個方法是因為鬼月屬陰，所以「陰水」為「冰水」，將水倒在花盆、樹根上，象徵「借陰發陰」，借「陰水」補「陰財」，偏財運就能因此大發。

5.淨化家宅並生財

準備一個碗，裡面放入粗鹽、綠豆、紅豆，再加水，再拿到家門外潑灑，若住在小套房、公寓等，可以在家最大的門口外潑灑。

這樣的方式，可以淨化、提升用錢智商，也有助於提升財運，讓財神爺進到家。

6.隨身帶艾草

小孟老師建議大家，可以隨身配戴艾草，因為艾草日照多，陽氣充足能抵擋好兄弟，陽氣充足錢就來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

農曆七月 鬼月

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