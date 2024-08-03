今晚鬼門開！3星座淪為「地獄倒楣鬼」…遇詐騙、挨告還感情破裂

時間已經悄悄來到了7月中，而農曆7月（國曆8/4到9/2），也就是俗稱的鬼月也即將到來。星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中分享在農曆7月期間運氣最差的三個星座，請參考太陽星座和上升星座。

▎金牛座 粗心大意 遇到詐騙

金牛座平常雖然謹慎保守， 但是在農曆7月由於行星逆行，金牛座容易變得粗心大意，像是開車中突然恍神。另外，金牛座在網路上交友或是透過網路處理訊息，都有可能會因為一時疏忽遭遇詐騙。

▎處女座 合作紛爭 互撕互告

處女座的合作糾紛是發生在商業行為上面，可能是公司與公司的問題，也可能是合夥人與合夥人之間的一些商業糾紛或產權 問題，農曆7月容易會發生「有理說不清」的現象。

處女座的婚姻關係也容易發生互撕互告，如果處女座的人今年以來感情不順，還處於磨合跟互相包容理解的狀態，在農曆7月這段期間更要格外體貼對方，否則一點小事就容易造成無法挽回的後果。

▎雙子座 情路不順 家庭失和

由於水星在這段期間逆行，而水星又是雙子座的守護星，所以在農曆7月這段期間發生的戀情，可能會參雜了一些欺騙或是有所隱瞞，雙子座情路不順，甚至會引發出更多的家庭糾紛，一定要特別注意。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。