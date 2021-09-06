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別亂跑！今天鬼門關 「4生肖與4星座」避免外出沖煞
今天農曆七月三十，也是俗稱的「鬼門關」，有些地方如竹林下、榕樹下、廢墟等易聚陰處要避免靠近，民俗專家廖大乙也歸類三種人易受驚嚇、磁場較弱要特別注意，另外命理專家小孟老師也特別點出「4生肖+4星座」，減少外出以免沖煞。
4個生肖如下：
屬牛：因為今年犯太歲，因此鬼門關不宜前往山區以及山坡邊，以免摔倒跌倒。
屬豬：屬豬的人鬼門關當天剛好是沖煞日，不宜到有發生交通事故較多的地方或者過去有人往生的地方，以免被抓交替。
屬羊：屬羊的朋友沖太歲，鬼門關時要注意不宜前往較陰的地方，如：醫院，殯儀館，池塘邊，以免煞氣太重身體不適。
屬馬：害太歲，屬馬鬼門關時避免異地出遊，若你要到異地千萬別開車，不然容易會有交通事故或罰款。
4個星座如下：
水瓶座：木星與土星逆行水瓶座，水瓶座要注意鬼門關時避免前往大顆樹蔭下，容易在樹蔭下沖犯煞氣導致身體不適。
金牛座：天王星逆行金牛座，天王星也代表突發狀況，鬼門關當天金牛座要注意繞開危險路段，或者避免長途開車，以免發生交通意外。
雙魚座：
雙魚座受到海王星逆行所影響，建議雙魚座避免前往海邊或者河堤邊，就能避開水煞帶來的心情不悅與不舒服。
魔羯座：
冥王星逆行魔羯座，鬼門關時魔羯座不宜前往山洞邊，或者陰廟，以免被好兄弟靠近讓你身體欠佳導致衰運連連。
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