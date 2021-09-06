別亂跑！今天鬼門關 「4生肖與4星座」避免外出沖煞

農曆7月即將結束，今天也就是俗稱的「鬼門關」，象徵著好兄弟都要回歸屬於自己的地方，除了有10大禁忌不要誤觸外，清水孟國際塔羅小孟老師也整理出5個鬼門關後財運起飛的生肖，第一名還有望受到長輩的提攜與幫助，來看看你有沒有上榜吧！

2021-09-06 11:32