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鬼門關之後「4生肖小心破財」：TOP1創業、投資都要三思

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／pixabay
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農曆七月是俗稱的鬼月，民間相傳在這個月份有許多事情要避免，以免觸犯禁忌，今天為「鬼門關」，也就是好兄弟要返回所屬地的日子，不過隨著好兄弟歸位，清水孟國際塔羅小孟老師也指名有4個生肖要小心，因為很有可能會破財。

Top4：屬兔

屬兔的鬼門關後，你在學習進修方面會破財。由於你對許多課程都躍躍欲試，因此可能會花費過多金錢上課。倘若上完課你也就漸漸停擺，並沒有落實到生活當中，學費可就付諸流水了。小孟老師在此建議你，學習新事物固然是好，但還是要量力而為，找出什麼是你最需要的，一年訂一個目標就好。

Top3：屬牛

屬牛的人，鬼門關後會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等等。可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢，但積沙成塔不容小覷。小孟老師在此建議你，先訂好每月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，由於手上的現金有限，有助提升你的控管能力。

Top2：屬蛇

屬蛇的人會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如：你經常跟朋友同事聚餐、網購、按摩等等。也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。小孟老師在此建議你，鬼門關後面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財唷！

Top1：屬狗

屬狗的人會在創業及投資方面破財。因此想創業當老闆的人，請你務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。小孟老師在此建議你，鬼門關後與其拿血汗錢去賭，不如先培養你的第二專長。

(民俗說法，僅提供參考，勿過度迷信。)

鬼門關 創業 薪水

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