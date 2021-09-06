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今天鬼門關！命理師曝10禁忌：普渡品要吃完、不要說再見

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
今天是鬼門關，有些事情要避免，以免觸犯好兄弟。圖為台南安定真護宮王船祭普渡。聯合報系資料照／記者周宗禎攝影
今天是鬼門關，有些事情要避免，以免觸犯好兄弟。圖為台南安定真護宮王船祭普渡。聯合報系資料照／記者周宗禎攝影

今年沒有什麼鬼月氣氛，是因為疫情到來還沒鬼月就帶走很多人，因此病毒比鬼魂還可怕，大家也要特別小心鬼門關後也要勤洗手做好防疫。

以下是鬼門關不可以做的事：

1.磁鐵：

鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2.普渡品要吃完：

普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭來找你。

3.不要聽佛經：

鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為你要超渡他們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4.不要擺花香：

鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5.玩偶要藏起來：

鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6.晚上不點蠟燭：

晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7.不要說再見：

鬼門關當天避免跟好友親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開來找你。

8.不要跟祖先抱怨：

鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9.不要迴向冤親債主：

鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈感謝你，下次鬼門開時來找你。

10.鬼門關若要生產：

鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，因此鬼門關產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，請地藏王菩薩來幫我護持，因為鬼門關為地藏王菩薩佛辰，如此一來就會產生無形結介幫助你生產成功。

鬼月 疫情 鬼門關

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