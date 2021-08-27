農曆七月應景？夾娃娃機放這一物供夾取 網笑：會自己動

夾娃娃機是許多年輕人的最愛，物品多樣豐富，花點小錢就可以夾到，業者也看準這個商機紛紛開店，就有一名網友在臉書PO出一張照片，只見一台夾娃娃機裡投放的物品竟然是紙錢，讓他看了很傻眼。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，一台夾娃娃機裡頭放的不是年輕人喜愛的布偶、公仔，竟然是紙錢。只見機台裡頭的紙錢一疊疊捆綁好放著，等著消費者來夾取。正逢農曆七月，這景象讓原PO看了也忍不住笑說「這要給誰夾的？」

照片一出引來許多人熱議，「建議檯主半夜可以設定自動演示模式，更添應景氣氛」、「整台燒給祖先夾」、「競爭激烈，台主壓力大」、「小錢換大錢」、「要普渡發現金紙買不夠的時候…」、「娃娃機裡這有27億？」、「給好兄弟們一個一夜暴富的機會」。

還有人搞笑地說到晚上該不會機器會自己動起來吧，「七月半鬼也要抓啦」、「這自己動我也不意外」、「突然自焚，就是被劫財了」、「晚上會自動操作」、「這台晚上要排隊的」。

其實夾娃娃機業者競爭激烈，為了吸引更多消費者上門，業者絞盡腦汁在機台裡放上各種物品，除了常見的的玩具之外，有人會放入食品、情趣用品，甚至還有人活體動物也成為夾取的商品。