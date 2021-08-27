這些超驚悚童言童語 媽媽聽了背脊發涼卻得堅強裝沒事

【文：武美齡】

農曆七月鬼月傳說多，民俗觀念中認為幼兒較易看到另一個世界的好兄弟，許多BabyHome的家長分享自家孩子的超驚悚童言童語，讓人聽了立馬毛骨悚然、背脊發涼瞬間起雞皮疙瘩，但為了不讓孩子害怕，媽媽們只能堅強裝沒事趕緊安撫孩子，可說是另類的為母則強表現，而職能治療師也從科學角度，解釋為何孩子容易看到異象的原因。

病房怪事多，無法解釋的狀況

幼兒抵抗力弱，偶爾會遇上生病住院的狀況，一位媽媽分享女兒住院後日夜哭鬧，一直喊著「不要不要！我不要！ 」不管怎麼哄都沒有用，最後女兒才說：「有個小姊姊一直要跟我玩，我不要…… 」媽媽只好跟護理站請假數小時去收驚，當天晚上女兒竟一覺到天亮，但卻換成其他病房的小孩哭鬧一整晚。

另一位媽媽也是在帶小孩去大醫院時遇到怪事，車行到了地下一樓準備停車時，兒子一直對著窗外無人處叫「阿姨」， 嚇得媽媽之後車子都不敢停地下1樓。

童言童語嚇壞媽，學校、飯店都發生

孩子在校園中也有無法解釋的事件，網媽分享孩子放學回來後轉達，因<老師的爸爸今天過世，所以必須請假5天。第6天孩子放學回來很高興的童言童語跟這位媽媽說：「老師今天回來學校上課了，而且旁邊還跟著老師的爸爸，老師的爸爸是用飄的，不是用走的。」

還有全家人農曆七月住飯店的奇遇，一家人才剛進房，孩子自己去上廁所，後來突然衝了出來，大叫說：「我在廁所看到一個穿著白色衣服和一頭長髮的阿姨也在那裡上廁所，還叫我等一下她快好了。」結果大人去查看裡面根本沒有人，嚇得趕緊請飯店人員換房間。

看不見的一群人

網媽分享，女兒還小時常看到大人看不到的東西，那次因婆婆住院所以常進出醫院，某天探視完準備回家時，電梯門一打開空無一人，牽著女兒進電梯，就在電梯門緩緩闔上時，小女兒冷不防的對媽媽說：「怎麼這麼多人......」明明就是空無一人的電梯，又在門關上時才說，讓媽媽想走也走不了。

無獨有偶，另一個孩子則是在全家於小溪戲水時，幽幽指著遠方說：「那裡有一艘船，船上載滿穿白色衣服的人。」媽媽當下大驚心想，小溪裡怎麼開得進船？於是大夥立馬穿上鞋子離開。

孩子竟和空氣打招呼

農曆七月帶孩子回娘家的媽媽分享，當時大寶1歲多、是很愛跟人打招呼揮手的時期，當天開車經過墓地，大寶竟然舉起手對著窗外，不知道在跟誰揮手打招呼，自從那次後媽媽就不再鐵齒，「小孩真的很容易看到有的沒的，好恐怖。」

親人過世，孩子卻還看得見

在各種靈異事件分享經驗中，也有許多家長提到孩子看見過世親人的案例，例如「阿公剛過世，晚上要守靈，女兒卻說阿公剛剛在那裡，一直向她揮手。」「小孩真的看得到，我媽媽往生百日內，我家寶貝有天在房間一直叫阿嬤的同時，聽到樓下有靈異體質的老公說：今天我媽咪回來了。」

「3歲的女兒並不知道阿公去世了，卻對著空氣說阿公吃飯了、阿公再見。」「有天小孩説阿嬤坐在客廳看電視耶！媽媽大吃一驚，因為阿嬤已經過世了。」「頭七的時候大家正在拜爺爺，女兒突然拉我衣腳指著靈堂旁說，阿祖站在那邊看我們耶！還有兩個人在他旁邊，那是誰？我可以過去跟阿祖講話嗎？」

孩子敏感容易「看到」？專家這樣說

根據BabyHome媽媽們分享，若發現自家孩子看到好兄弟，媽媽雖然心理受到驚嚇，但要裝得比小孩還堅定，避免讓孩子更驚恐，且事後大多會帶孩子去廟裡拜拜、「祭改」，也有媽媽表示「農曆七月身上會隨身攜帶艾草條來趨兇避邪」，「朋友從小可以看到阿飄，後來他去教會受洗信了耶穌，就看不到阿飄，比較常看到天使。」

以科學觀點來看，職能治療師解釋幼兒的腦部在發展過程當中，可能會產生幻想和現實混淆的狀況，英國也曾有研究發現學齡與學齡前兒童，每6位孩子就有1位可能出現過視幻覺或幻聽，此外，幻覺約90%相當短暫、會隨時間消失，若遇到孩子疑似看到阿飄，家長不須驚慌，且要秉持不責備、不嘲笑的態度來應對，可引導孩子說出害怕的感受，並安撫提供安全感，避免讓孩子更加驚恐或感到孤立。

倘若遇到孩子半夜大哭、怎麼哄都無法停止的狀況，職能治療師則解釋這是「喊民」，也就是夜驚，3～6%的兒童有這種狀況。若小朋友白天太累、太刺激、過度的壓力、沒睡飽都容易出現夜驚，建議家長耐心陪伴孩子並給予適當安撫即可，不過若觀察到頻繁發生夜驚，建議可以就醫進一步了解身體狀況。

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