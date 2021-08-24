「沒拜的粽子全酸了」 40多年前7月半真實事件靈異程度引共鳴

農曆七月中元普度期間，許多民眾都會準備豐盛祭品款待一年一次來到人間放暑假的好兄弟們，而每家戶的供品也大不相同，除了不外乎油、米、罐頭、飲料、各式乾糧及三牲菜餚之外，也有人提供白飯。

近日有一名網友在臉書社團「家常菜」發文問大家說，「為什麼早上九點煮的白飯拿來拜祖先，到晚上吃已經壞掉了，平常也不會壞。」底下網友們留言眾說紜，有的人從科學角度解釋，但也有人主張以民俗論點來看。

有網友看完此篇發問的文章，在底下分享了一個40多年前的7月半真實事件，靈異的程度引起大家的共鳴。該名網友回應表示，媽媽幫同住的姑丈一起綁鹼粽，放在家裡的供桌上拜，但姑丈家因信奉「日蓮教」沒拜，於是將鹼粽放在供桌後方處。

到了傍晚，姑丈回家要吃時才發現鹼粽已經全部酸敗，但這名網友自家的卻仍完好沒事，還是可以吃。後來阿嬤解釋原因，同一屋中沒拿出來拜的東西，好兄弟也會讓你不用吃，阿嬤說「一起綁的就要一起拜，做人不能鐵齒。」

同樣地，不少網友看完認為「農曆七月份拜的祭品確實食物容易壞得特別快」，有人更覺得今年特別有感，前天才拜而已，結果拜過的肉全都不新鮮，豬肉發黑、芋頭粿放冷藏還是臭酸掉；「餅乾拜過後再拿來吃整個口感都不酥脆了」、「水果直接從中間壞掉」、還有人說下午放在門口拜拜的黑松沙士，「拜完也沒有氣泡欸，太奇妙了！」

然而也有網友留言以科學角度解釋，比方「這種天氣什麼食物都很容易壞」、「保存方式都是放在室溫的話當然會壞」、「夏天沒冰悶著也容易有味道」、「任何東西放超過4小時在外面，都會壞掉」，還有人開玩笑直言，人曬在戶外超過半小時就快壞掉了。

元氣網也曾報導過「拜拜的食物很容易壞 難道是被好兄弟吃過？」內文則指出，拜拜過的食物如果以科學的角度來看，容易壞其實是正常的。原因主要是因為，乙烯、一氧化碳及高溫促使細菌生長的關係，所以拜拜後的食物一定要處理乾淨後再食用。