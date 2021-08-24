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中元普度要煮12道葷菜？小媳婦崩潰求救 過來人教這一鍋搞定

聯合新聞網 / 綜合報導
「中元普度」可以說是年度盛事，許多人家都會準備豐盛的祭品，圖為普度葷菜示意圖。圖片來源／ingimage
「中元普度」可以說是年度盛事，許多人家都會準備豐盛的祭品，圖為普度葷菜示意圖。圖片來源／ingimage

「中元普度」可以說是年度盛事，許多人家都會準備豐盛的祭品，祈求闔家平安。有位人妻在臉書社團無助發文表示，家中長輩要求她中元普度拜拜時，要準備至少12道葷菜，要在短時間內變出一桌菜，又要避開禁忌，她崩潰求救，獲得許多過來人熱情救援。

原PO在臉書社團《家常菜》發文表示，家裡長輩很注重祭祖儀式，要求她準備普度拜拜，她必須在短時間內端出12道葷食上桌，她問「有拜拜菜能參考嗎」，po文一出，釣出不少苦主。

有人深有同感，「「跟我婆家一樣，每道都要葷的，搞的我只要拜拜就好焦慮」。也有人認為誠心就好，「愛吃什麼就拜什麼吧！不然為了拜拜煮一堆大家不吃的也是浪費」、「我們南部人要六素六素，我都素食用糖果餅乾，葷食煮家裡人愛吃的」、「家裡喜歡吃什麼就拜什麼就好，拜拜只是一份心意，簡單即可」、「聽說不要拜太豐富，簡單就好，讓祖先知道你賺不到錢，沒錢買菜，所以祂才會保佑賺大錢」。

不少人推薦一鍋滷味或是準備小份量菜色，「滷一鍋肉，豬肉、雞肉、魯蛋、貢丸、竹筍、海帶麵輪、紅蘿蔔、白蘿蔔這樣就有八道了，其他很好處理」、「準備小份一點，肉片炒花椰菜也能算葷食，事先滷肉、滷蛋、滷油豆腐、滷筍絲個別裝碗就4樣了，煎一片魚，煮魚丸湯，買個雞捲，鹽水雞，再配3個菜也就差不多了」。

不少人覺得外賣就好，「買現成的最省事：蝦捲、八寶丸、滷豬腳、煙燻雞」、「去自助餐店買12道菜就可以啦」、「祭祖的菜到自助餐，每一道夾一些回來裝盤就可以了！普度盡量用罐頭餅乾、泡麵這一類的，普度時間很長、天氣又很熱，自己煮的容易壞掉，所以拜一些乾果飲料泡麵之類的東西就可以了」、「鹹水雞、香腸、紅燒肉、獅子頭、炸花枝等，市場都有熟食可採買，2000元以內應可搞定。」

普度

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