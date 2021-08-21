中元普渡供品大集合 網友熱議「禁忌水果」一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》分析網友在「中元普渡」前後相關話題的網路聲量，帶您了解八大熱門中元普渡零食點心的網路聲量排行，以及五種禁忌水果有哪些。

一年一度的中元節快到來了，每年用心準備普渡供品，為的就是祈求風調雨順、全家平安，另外，也希望能撫慰到好兄弟們。但拜拜禁忌多，究竟哪些零食適合當祭品？哪些水果又不能拜呢？

網傳零食「乖乖」要拜綠色、普渡選「旺旺」各有解釋

在挑選祭拜的零食點心時，許多民眾都別有心意，希望挑選的供品，能為自己帶來好運，像是，有不少民眾視「乖乖」為幸運物，而網傳「拜乖乖」是有學問的，據說一定要選用「綠乖乖」，才表示「順行」，因此有網友就表示「一定要買乖乖就會乖乖啦！」、「乖乖的傳說是真的！我在醫院上班也都會放在病房護理站鎮壓」，認為綠色乖乖是必備供品。

網友熱議中元普渡零食點心品項網路聲量排行

而「米果仙貝」也是常見的供品之一，其中，「旺旺」更是熱門備品，然而網路卻曾流傳「拜旺旺」會讓好兄弟賴著不走，因而引起兩派網友爭論，有網友就表示「中元普渡用旺旺，所以好兄弟旺旺來」、「普渡放旺旺好像不太對」，但也有人認為旺字其實象徵邀請，讓孤魂野鬼知道能放心接受款待，大快朵頤一番，並表示旺旺也具有祝福之意。在此仍是提醒民眾不必過度解讀，誠心祭拜較為重要。

中元普渡水果，網友避開「招你來」

在普渡供品準備上，除了零食點心，水果也是不可或缺的祭品之一，然而有些水果卻被認為不能作為供品，像是禁忌水果聲量第一的「鳳梨」，因其台語又唸作「旺來」，有部分人認為拿來祭拜，恐遭好兄弟「旺來」。另外，有些民眾忌諱台語諧音「招你來」，彷若邀請好兄弟到家中作客，因此會避免將鳳梨與「香蕉」、「梨子」一起拜，但也有網友表示若是祭拜家中神明、祖先，則無需避諱。

中元普渡禁忌水果網路聲量排行

此外，成串水果，如「葡萄」，也不適合拿來祭拜，部分民眾認為這樣有招好兄弟成群結隊前來享用之意。「芭樂」則是因其多籽，較不好吸收消化，而被部分人視為不潔。

中元普度即將到來，而今年因為疫情影響，即使已處微解封階段，但也還是需要避免群聚降低風險，若是想盛情款待好兄弟們，仍要遵守防疫規範，因此準備居家普渡時，不妨把供品用得澎湃一點，讓防疫期間的誠心也不打折！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》