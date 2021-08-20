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拜拜禁忌多 上班族問中元普度拜什麼？ 網：這個湯推推

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為去年公司普度示意圖，非新聞當事人。記者林澔一攝影／報系資料照
圖為去年公司普度示意圖，非新聞當事人。記者林澔一攝影／報系資料照

周日(22日)就是農曆七月十五日，按照民間習俗要中元普度，準備祭品讓好兄弟享用，保佑諸事平安。今年中元適逢假日，很多公司都會提前普度拜拜，有網友被指定採買公司祭品大感困擾，在ptt女孩板抱怨「普度被老闆弄得很煩，要準備幾樣才夠?」po文一出，回響熱烈。

原po表示，他的工作地點是一家餐酒館，老闆本人是基督教徒，照理來說，基督徒是不拜拜的，但因為疫情關係，今年生意不好做，所以老闆表示，中元普度要「加減拜一下」，看生意能不能順利一點。原po說，店裡有現成的紅白酒，但老闆認為這是葡萄釀的酒不能拜，就怕葡萄成串，好兄弟會群聚不肯走。原po發文求教，「到底該拜什麼酒才會發大財？」還有哪些零食好吃又好拜，沒有禁忌，好兄弟喜歡，同事也會願意吃？

有人認為採買的人最大，「只買自己想吃的，假公濟私都不會？」、「買自己想吃的零食、泡麵，汽水 跟米酒」、「拜自己喜歡吃的就好了，不然就拜你們店裡最貴的」、「看老闆預算，買大家想吃的」。有人提實用建議，「米酒還可以拿來餐酒館料理用」、「乾脆多燒一點紙錢讓他們自己買」。

也有人分享禁忌，「葡萄酒、咖啡都不能拜，葡萄成串會招陰、咖啡提神，好兄弟會不走」、「聽過香蕉李子梨子不能拜，因為（揪你來)」、「怕好兄弟不走，就準備半生熟的空心菜湯阿，他們就知道了」。也有人表示，拜拜這檔事，一但拜了就要年年拜下去，不能偶一為之，「拜一次 如果生意沒起色就沒事，如果有起色就準備年年拜」。

也有人熱心分享，「我公司拜綠色乖乖，其他餅乾類不拘，泡麵，米，都可以」、「啤酒有氣 (會帶來好運氣)，拜可樂、汽水也是」、「虎爺咬錢來，我們公司會計部都拜虎牌啤酒」、「拜金牌啤酒跟星銀啤酒(金銀財寶)，記得放在臉盆裡」、「餐廳最好拜海尼根0.0，確診+0，不然老闆又要關門了」、「我也是拜乖乖、靠得住、海尼根，今天才知道還有空心菜湯」。

根據民俗，「空心菜湯」是將是空心菜在鍋子稍微川燙即可，通常是「半生不熟」，意即人們和好兄弟的關係就跟空心菜水一樣半生不熟，請好兄弟吃飽後就可以離開了，彼此別互相為難。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

普度 乖乖

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