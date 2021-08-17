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今年農曆鬼月沒感覺？網嘆「一關鍵因素」：比鬼還恐怖

聯合新聞網 / 綜合報導
以前鬼月電視總是輪番播出鬼片，談話性節目也會做相關主題。不過近來有網友好奇「怎麼今年完全沒任何有在過鬼月的感覺？」，引起網友熱議。 圖／pixabay
以前鬼月電視總是輪番播出鬼片，談話性節目也會做相關主題。不過近來有網友好奇「怎麼今年完全沒任何有在過鬼月的感覺？」，引起網友熱議。 圖／pixabay

農曆7月1日為國人俗稱的「鬼月」，這個月會流傳許多故事，也會有各種禁忌要小心，以前這個時候電視總是輪番播出鬼片，談話性節目也會做相關主題。不過近來有網友好奇「怎麼今年完全沒任何有在過鬼月的感覺？」，引起網友熱議。

有網友在PTT WomenTalk板以「今年怎麼沒有鬼月的氣氛？」發文指出，記得以前農曆七月電影台都會充滿鬼片，談話性節目也會充斥各種奇聞怪談，上班同事也會聊一些鬼故事之類的，但是「怎麼今年完全沒任何有在過鬼月的感覺」，讓他充滿好奇。

此文一出也引起網友熱議，紛紛留言「因為窮鬼更可怕」、「今年發生的事都比鬼還恐怖」、「欸群聚要罰錢欸」、「你不知道世界上最可怕的是人？」、「台股最近很有鬼月氣氛」、「一整年都很鬼，不用等這個月」、「一堆水手當了溺死鬼」。

許多人都指出1個關鍵「因為疫情比鬼月恐怖」、「疫情讓人們更重視『人』的世界」、「從五月後每個月都是鬼月啊」、「疫情讓人類見識什麼叫真正的災難，只有戰爭跟疫病可以帶走幾百萬條人命，順便毀滅全世界的經濟，你有聽過鬼殺害幾10條人命嗎？何況都什麼年代了，還在信這種怪力亂神的事情」、「疫情恐怖，打不到疫苗更恐怖」。

鬼月

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