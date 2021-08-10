這些話別說、避開視訊！情侶鬼月8大禁忌 當心得罪好兄弟

在民間習俗中，農曆七月又稱為鬼月，農曆七月初一，俗稱的鬼門開。鬼月後大家開始人心惶惶，開始會有許多傳聞出現，也有許多禁忌，清水孟國際塔羅小孟老師也幫情侶整理了不要做的8件事，包含不要對另一半說「想死你了」或者「我愛死你了」，還有也盡量避開視訊，以免招惹好兄弟。

情侶鬼月8大禁忌

1.情侶不可以「壁咚」，因為俗話說「抹壁鬼」，也就是牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到好兄弟。

2.不要在空地或郊區喊彼此的名字，容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見當心鬼壓床。

3.情侶切莫一起騎車或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜，因為太過恩愛，會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話會拆散情侶。

4.情侶切莫在鬼月對另一半說「想死你了」或「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5.鬼月情人不宜去太老的電影院看電影，當心旁邊多一個人。

6.鬼月情人不宜一起搭末班車，相傳最後一班車都在晚上11：00至深夜1：30，也是陰氣最重的時間，見鬼機率最大。

7.鬼月情人一起遛狗避開公園與河提，當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8.鬼月情侶避開視訊，當心視訊途中接收到莫名靈界電波。

(民俗說法，僅提供參考，勿過度迷信。)