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還沒月底錢包就空了！鬼月「4大破財星座」第一名容易被洗腦

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
小孟老師提醒，鬼月有4大星座特別容易破財，有上榜的人要小心錢包了。 圖／pixabay
小孟老師提醒，鬼月有4大星座特別容易破財，有上榜的人要小心錢包了。 圖／pixabay

現在是農曆七月「鬼門開的日子」，在這個月大家會特別謹慎，小孟老師也特別提醒鬼月期間有四大星座容易破財，可能導致存錢目標失敗，還沒到月底荷包就空空了，有上榜的人要注意了。

TOP4：天秤座

天秤座鬼月土星與木星逆行進入天秤的偏財宮，加上凱龍星逆行在牡羊的本命宮，顯示鬼月牡羊座會因為無法拒絕他人而破財。例如：朋友約你吃飯聚會、同事找你一起團購等等。可能是你容易被他人影響，也可能是你覺得這是小錢。小孟老師在此建議你，先訂好鬼月的存錢目標，領薪水時馬上把錢存起來，由於手上的現金有限，有助提升你的控管能力。

TOP3：射手座

冥王星逆行進入射手座的正財宮，顯示鬼月射手座會在飲食娛樂方面破財。可能是平常工作壓力大，讓你常常需要舒壓釋放，例如：你經常跟朋友同事聚餐、唱歌、按摩等等。也可能是你很懂得照顧自己，時常購買好的東西犒賞自己。小孟老師在此建議你，面對問題才能對症下藥，找出解決壓力的方法，才不會一直漏財唷！

TOP2：魔羯座

冥王星逆行進入魔羯本命宮，加上土星與木星逆行進入正財宮顯示，魔羯要小心鬼月要創業或投資的朋友，要注意千萬不要加碼以免破財。因此想創業當老闆的人，請你務必三思而行，謹慎做好多方的考量，例如：租金、特色性、巿場是否飽和等等。想投資的人更要小心，除非有十足的把握，否則恐怕淪為花錢買教訓。

TOP1：水瓶座

鬼月木星與土星逆行進入本命宮，顯示你容易被洗腦，當你到百貨公司消費時，銷售員告訴你只剩一件或者特價只到今天你就會衝動消費，當你買完之後才發現原來還有別的地方賣得更便宜，使你後悔莫及。另外當你外出要購買商品時，當你聽見哪裡有特賣、促銷活動時，原本沒打算要消費的你，會認為撿到便宜了，卻越買越多花了一堆錢到月底你才了解自己買了很多不必要的東西。

鬼月 星座

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