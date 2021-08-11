高雄桃源斷橋居民盼搶通便道 工務段估最快需2週

高市桃源區明霸克露橋遭沖斷，造成梅山等3部落成孤島，公路總局正加緊搶通便道。家住梅山的市府顧問高忠德今天說，盼便道能在13日搶通。甲仙工務段表示，搶通最快需2週。

明霸克露橋遭溪水暴漲沖斷，造成桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落成孤島，501人受困。家住梅山的布農族人高忠德說，居民徒步外出，主要是為了工作或採買物品、尋求醫療等，實在是不得已。

高忠德表示，他身為市府顧問，也徒步走3小時到其他部落了解居民需求，希望能替居民將心聲向高市府反映。有居民哭著說「我們只是希望有一條安全的道路！」讓他看了很心酸。

高忠德說，現在是金煌芒果產季，部落居民種植的芒果產值約近新台幣6000萬元，但因道路中斷運不出去，也多無法採收，居民欲哭無淚，盼便道能在13日就搶通，讓他們可將芒果運下山及採買所需物品。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，便道正在加速搶修，山區午後仍有零星降雨，土砂含水量仍高，進入滿布泥流工區有陷入泥沙的危險，還可能與機具碰撞，呼籲民眾稍安勿躁，勿強行進入。

高雄市長陳其邁昨天說，希望原預計要20天搶通的便道，能縮短為14天到16天，至少讓四輪驅動車能運補物資。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉表示，很有機會能在14天到16天搶通。

桃源區受困3里金煌芒果運出受阻，高雄市政府農業局指出，無法運出的芒果，僅能就地烘成芒果乾，農業局為協助行銷金煌芒果乾，將於「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾，也盼民眾多採購，助山區農民度過難關。