快訊

高雄桃源區代表勘災遭土石沖走 里長自責：沒抓住她

高雄桃源斷橋居民盼搶通便道 工務段估最快需2週

中央社 / 高雄11日電

高市桃源區明霸克露橋遭沖斷，造成梅山等3部落成孤島，公路總局正加緊搶通便道。家住梅山的市府顧問高忠德今天說，盼便道能在13日搶通。甲仙工務段表示，搶通最快需2週。

明霸克露橋遭溪水暴漲沖斷，造成桃源區復興、拉芙蘭、梅山3部落成孤島，501人受困。家住梅山的布農族人高忠德說，居民徒步外出，主要是為了工作或採買物品、尋求醫療等，實在是不得已。

高忠德表示，他身為市府顧問，也徒步走3小時到其他部落了解居民需求，希望能替居民將心聲向高市府反映。有居民哭著說「我們只是希望有一條安全的道路！」讓他看了很心酸。

高忠德說，現在是金煌芒果產季，部落居民種植的芒果產值約近新台幣6000萬元，但因道路中斷運不出去，也多無法採收，居民欲哭無淚，盼便道能在13日就搶通，讓他們可將芒果運下山及採買所需物品。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段表示，便道正在加速搶修，山區午後仍有零星降雨，土砂含水量仍高，進入滿布泥流工區有陷入泥沙的危險，還可能與機具碰撞，呼籲民眾稍安勿躁，勿強行進入。

高雄市長陳其邁昨天說，希望原預計要20天搶通的便道，能縮短為14天到16天，至少讓四輪驅動車能運補物資。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉表示，很有機會能在14天到16天搶通。

桃源區受困3里金煌芒果運出受阻，高雄市政府農業局指出，無法運出的芒果，僅能就地烘成芒果乾，農業局為協助行銷金煌芒果乾，將於「高雄首選電商平台」上架桃源當地的金煌芒果乾，也盼民眾多採購，助山區農民度過難關。

豪雨

延伸閱讀

慰問斷橋孤島3部落 桃源區代表落水協尋中

中國最大貨運港 寧波舟山港爆疫情恐衝擊航運

風災路斷芒果運不出！烘成金煌芒果乾上架「高雄首選電商平台」

中市新建沙鹿南勢溪橋梁通車 新橋昨通過大雨檢驗

相關新聞

影／高雄豪雨山區孤島居民病發 空勤黑鷹升空救人

高雄市桃源區因豪雨大水沖斷明霸克露橋，導致交通中斷，一名在梅山上的居民今天身體不適，家屬求救後，因梅山上救護人員無法及時...

風災重創寶來溫泉觀光業 協會理事長估損失上千萬

豪雨重創高雄六龜寶來不老地區觀光產業，六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博表示，今年因疫情關係，5月之後不老地區的民宿、山莊生意...

蘇貞昌說天公伯很公平 王鴻薇諷：給陳其邁、黃偉哲難看？

行政院長蘇貞昌昨天中午和彰化縣長王惠美視察芳苑鄉淹水情形，蘇貞昌說，這幾年政府重視排水整治列入前瞻建設，幾年來淹水情形已...

黑鷹直升機補給桃源 「便道拚16天內完工」

高雄桃源區「明霸克露橋」遭大水沖斷第4天，市長陳其邁昨搭黑鷹直升機到桃源災區，向災民表示斷橋便道拚14至16天內完工，完...

農損逾4.4億 農委會：菜價一周後可趨緩

日前中南部豪雨成災，農委會統計，截至昨傍晚，農產和設施損失已達四億四三九一萬元，台北農產運銷公司統計，因供需失衡，昨蔬菜...

豪雨農損嚴重 瓜農喊發現金

豪雨造成中南部農作物受損嚴重，行政院長蘇貞昌昨到台南、彰化視察農產受災狀況，有瓜農當面表達，直接發現金是最快、最有效的方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。